¿No hay vistas previas de enlaces en tu Telegram? Así puedes recuperarlas

Telegram se ha convertido en la principal alternativa a WhatsApp,, la app de mensajería de Facebook que a pesar de todo sigue siendo la más importante y la que más usuarios utilizan a diario. En ella encontramos muchas funcionalidades que no están disponibles en WhatsApp, a la vez que hay otras que sí encontramos, y que nos permiten seguir manteniendo la misma experiencia de usuario o mejor que en la app de Facebook. Una de ellas es la de ver los enlaces que nos envían, o que enviamos, con vista previa, lo que en muchas ocasiones es la diferencia entre que nuestro mensaje sea leído o directamente ignorado. Pues bien, hoy te contamos cómo puedes recuperar estas vistas previas de los enlaces, si es que las echas de menos de WhatsApp.

Disfruta de las vistas previas

Estas vistas previas son muy útiles cuando enviamos contenidos que normalmente no se podrían entender solo con la dirección del propio enlace. No es lo mismo que nos manden una URL con una serie de caracteres que no nos dicen nada, a que se muestre la miniatura de un vídeo o web, y se adjunte un título de lo que se trata. El problema en Telegram es que estas vistas previas están desactivadas por defecto. En el caso de WhatsApp es todo lo contrario, y están activadas por defecto, de hecho no podemos desactivarlas a voluntad.

Activando la vista previa | Tecnoxplora

Así que si te has pasado a Telegram y te has dado cuenta de que las vistas previas de los enlaces ya no aparecen, no hay problema, se trata simplemente de un ajuste de la aplicación. Para poder activarlas y verlas de nuevo vamos a tener que hacer lo siguiente:

Entra en Telegram

Pulsa sobre las tres rayas horizontales

Selecciona “Ajustes”

Accede a “Privacidad y seguridad”

Activa la función “Vistas previas de enlaces”

Una vez que lo hagamos cuando nos envíen un enlace, este directamente se mostrará con la vista previa, generando un banner en el que se muestra la información que se ha podido extraer de la URL para que sepamos de qué se trata antes incluso de pulsar el enlace. Según Telegram, estos enlaces son completamente seguros, ya que aunque se generan en los servidores de la app de mensajería, no se almacena dato alguno sobre los que se envían. Por tanto es una funcionalidad tan segura como útil, y que no solo lo equipara con WhatsApp, sino que lo mejora, ya que es posible activarlas y desactivarlas a demanda.

Recordemos que en WhatsApp las vistas previas han sufrido problemas en los últimos meses, habiendo versiones de la app en las que habían desaparecido temporalmente, para volver otra vez a estar activas sin una razón aparente. Desde luego es otra de las razones que a muchos usuarios está llevando a la app de mensajería de Pavel Durov, el que no solo pueden contar con las mismas características de WhatsApp, sino que estas en muchas ocasiones son incluso mejores de lo que cabría esperar.