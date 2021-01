Ya no tienes que empezar de cero en Telegram, así puedes importar tus chats de WhatsApp

No cabe duda de que Telegram va a por todas, y no quiere desaprovechar la oportunidad histórica que le está poniendo en bandeja WhatsApp con sus torpes movimientos de los últimos meses. A la mayor migración digital de la historia vivida por Telegram, va a ayudar y mucho la nueva funcionalidad que ha estrenado la app de mensajería. Esta es la que permite a los usuarios de WhatsApp poder exportar sus chats a la nueva aplicación, y así no notar diferencias entre usar una app u otra, ya que todos los mensajes antiguos van a seguir estando presentes en la aplicación.

Telegram estrena una funcionalidad esperada

Desde luego es de lo que más estaban esperando muchos usuarios de Telegram que están viniendo de WhatsApp. Lógicamente esta app de mensajería ahora debe ofrecer esta funcionalidad para facilitar el salto de una app a otra por parte de los usuarios. Normalmente si nos cambiamos de app de mensajería, en Telegram podremos seguir chateando con las mismas personas, pero empezaremos de cero.

En este caso lo evitamos con una nueva funcionalidad destinada a exportar los chats a la conversación de Telegram que mantengamos con ese mismo contacto. Es como un asistente en el que Telegram coloca los mensajes antiguos exactamente en el mismo lugar donde se encontraban dentro de WhatsApp. Pues bien, es algo bastante sencillo de hacer, ya que Telegram, ha integrado su herramienta con la de compartir en el sistema operativo de nuestro teléfono.

¿Cómo se exportan los chats a Telegram?

Pues es algo muy sencillo, porque por un lado debemos entrar en WhatsApp para exportar el chat que queremos importar en Telegram. Para ello hacemos lo siguiente:

Abre WhatsApp

Pulsa sobre los tres puntos verticales en la parte superior derecha de la pantalla

Selecciona “Ajustes”

Entra en “Chats”

Selecciona “Historial de chats”

Pulsa sobre “Exportar chats”

Proceso de exportación finalizado | Tecnoxplora

Ahora aparecerá un menú para elegir en qué app queremos exportar los mensajes, nos pedirá que confirmemos si queremos que los mensajes se adjunten solos o con los contenidos multimedia, si elegimos esto último será más pesada la exportación y necesitará de más espacio. Ahora solo hay que pulsar el icono de Telegram para que se inicie el proceso de exportación. Aparecerá entonces todo el listado de contactos en la app, donde elegimos aquel al que queremos enviarle todo el chat. Una vez elegido veremos una imagen en la que aparece una de las mascotas de Telegram, y el proceso de exportación en forma de porcentaje.

Telegram | Photo by Sharon McCutcheon in Unsplash

Una vez terminado el proceso veremos el mensaje en este asistente, y al entrar en el chat veremos los mensajes de texto y las fotos en el mismo lugar donde se encontraban en el chat original de WhatsApp, incluso podemos ver la fecha y hora original a la que se envió el mensaje. Ahora bien, aseguraros de que tenéis la última versión de Telegram instalada en vuestro móvil, tanto Android como iOS, de lo contrario los mensajes solo se añadirán en un documento de texto plano, y las imágenes se enviarán como adjuntas, lo que no servirá de nada. Así que aseguraros de que esta nueva función aparece en el sumario de novedades de la última actualización que tengáis instalada de Telegram.