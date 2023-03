Grupos de WhatsApp: ya puedes vetar a nuevos participantes en tus grupos

Entrar en un grupo de WhatsApp es algo sencillo si contamos con el beneplácito de un usuario, normalmente suelen ser los administradores quien nos piden que entremos en los grupos, ya sea quienes controlan el grupo de papás y mamás de la clase de nuestros hijos o de cualquier otro grupo que nos incumba. Pero hay veces donde el acceso al grupo no es tan sencillo, por la razón que sea. Puede ser por nuestra mala reputación, porque no tengamos mucho en común con la mayoría de participantes, o simplemente porque nadie nos conozca y parezcamos más bien uno de esos contactos fake que nos merodean. Pues bien, ahora puedes ejercer eso que conocemos como “derecho de admisión” evitando que usuarios indeseables se metan en tus grupos, al menos en esos donde tú eres uno de los administradores.

Puedes reservarte el "derecho de admisión"

Y es que la nueva funcionalidad que ha comenzado a probar WhatsApp es básicamente eso, nos da el poder de reservarnos nuestros derecho de admisión y así vetar la entrada de nuevos participantes en un grupo. Como sabéis, normalmente la llegada de nuevos miembros a un grupo de WhatsApp no suele pasar por filtros, y siempre queda la posibilidad de echar a un contacto del grupo si este no se ajusta a las reglas de convivencia u otros patrones sociales por los que se rijan nuestros grupos.

La nueva funcion para vetar a participantes de un grupo | Tecnoxplora

Pero en este caso WhatsApp sí que está ofreciendo una nueva funcionalidad que nos parece de lo más interesante. De momento es en su versión beta, donde la versión 2.23.6.9 de Android ya ofrece la posibilidad de vetar la participación de un nuevo integrante de un grupo, algo que también está llegando a la versión 23.5.0.74 de iOS, en esa versión preliminar Testflight a la que tienen acceso muy pocos. Nosotros hemos consultado en nuestra versión beta de WhatsApp y hemos podido comprobar que la función ya está disponible.

Nosotros hemos visto cómo dentro de los ajustes de la app se puede limitar el acceso de los nuevos participantes. Algo a lo que podemos acceder así:

Entra en el grupo que quieras modificar.

Pulsa sobre “Info. del grupo”

Selecciona sobre “Ajustes del grupo”

Aquí encontramos la función “Aprobar nuevos participantes”

Solo hay que seleccionar ”Activado” para que se ponga en marcha.

Como dice la propia app, cuando esta opción se activa, los administradores deberán aprobar a cualquier persona que quiera unirse al grupo. Esto quiere decir que solo se podrá acceder a un nuevo grupo siempre y cuando el administrador le de su visto bueno. Si no es así, no se podrá añadir ningún nuevo participante al grupo. Lógicamente la función está desactivada por defecto, por lo que, si os gusta el método actual, lo mejor es no tocar nada.

Es una función que ya está visible en la beta para muchos usuarios, por lo que entendemos que a los que usan la versión estable no les debería faltar mucho tiempo para experimentarla, y quizás sea cuestión de semanas que esté activa.