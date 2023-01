WhatsApp ya permite seguir chateando incluso cuando no haya una conexión a Internet

Hay que reconocer que lamentablemente son cada vez mayores las caídas de WhatsApp. En los últimos años hemos visto cómo cada tres o cuatro meses se produce alguna de ellas con una duración de varias horas. Durante esos momentos los usuarios ven cómo es imposible chatear con nadie y es necesario pasarse a las apps de la competencia, normalmente Telegram. Ahora hemos conocido que Meta está implementando un nuevo modo de uso, denominado Proxy, y que básicamente hace compatible a la app con este tipo de conexiones, que ahora vamos a conocer. Y más que ser un modo para que puedas chatear cuando no haya conexión, busca llevar WhatsApp a esos países donde no se permite su uso.

WhatsApp para los que no tiene acceso a él

Así es, mientras para todos nosotros es lo más normal y sencillo chatear con alguien a través de WhatsApp, la realidad es que no es algo sencillo en algunos países. Es bien sabido que allá donde la libertad precisamente no es un derecho, hay muchas personas que no pueden usar WhatsApp sencillamente porque se corta el acceso de la app a Internet desde las altas instancias de los estados. Esto imposibilita a muchas personas relacionarse con sus seres queridos fuera del país o simplemente mantenerse conectados con el resto del mundo para saber qué es exactamente lo que está pasando en su propio país.

Usando WhatsApp | Foto de Ivan Samkov

Conexión con un proxy

La figura del proxy lleva existiendo prácticamente desde que existe Internet y los ordenadores personales. Y es básicamente un nexo entre la conexión a Internet y nosotros. Digamos que, si nos desconectan desde Internet, es imposible hacerle llegar nuestros mensajes directamente. Aquí la diferencia es que, al existir un proxy, nuestros mensajes se envían a este, que es el que los recepciona y a su vez los envía a través de Internet a su destinatario. Así que de alguna manera es una línea directa con los servidores de Meta, evitando que los mensajes puedan ser interceptados en su camino por un tercero o directamente que puedan ser anulados al no haber conexión.

WhatsApp ha explicado también cómo se puede utilizar este nuevo modo Proxy. Y es que podemos acceder a él a través de los ajustes de la aplicación tanto en iOS como en Android. Dentro de estos ajustes debemos acceder a la sección de Almacenamiento y datos, y dentro de esta hacerlo directamente en la opción de Proxy, de tal manera que dentro de ella podamos elegir directamente la opción de “Usar Proxy” De esta manera podremos burlar directamente las restricciones que impongan las diferentes organizaciones o gobiernos poco amigos de la transparencia.

Eso sí, al conectarnos al proxy es posible que la conectividad sea más lenta de la habitual. Pero en cualquier caso es algo que le va a poner más difícil que nunca las cosas a los que solo pueden contrarrestar la voz de sus ciudadanos poniéndoles una venda en los labios, una venda virtual que ahora se puede burlar con WhatsApp.