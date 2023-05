Evita esta actualización o tu WhatsApp podría dejar de funcionar

Es bastante habitual que la actualización de una app termine por romperla en lugar de mejorar en los aspectos que habían sido diseñados por sus creadores. Es algo que sabemos que puede ocurrir y que por tanto no debe extrañarnos. Esta vez le ha tocado a WhatsApp, que ha visto cómo una de sus versiones más recientes está imposibilitando utilizar la aplicación como debería, encontrándose con que en algunos casos es prácticamente imposible volver a abrirla. Por eso vamos a repasar de qué versión se trata para que la evitemos en la medida de lo posible, que no siempre es suficiente.

La app se cierra continuamente

Esto es lo que le está pasando a multitud de usuarios de la aplicación de mensajería y que son beta tester. Y es que el problema radica en una versión concreta, que está dando importantes problemas, hasta el punto de que quien la instala ve como es imposible iniciar la aplicación y termina cerrándose antes tan siquiera de haberse iniciado. La versión en la que está ocurriendo esto es en la de la beta 2.23.11.6 de WhatsApp, una versión que no es la última, pero sí que es de las más recientes.

Personalmente he de decir que este problema no me ha afectado porque al comprobar la versión actual que tengo instalada se trata de la 2.23.11.9 de WhatsApp beta, que es precisamente la que resuelve estos problemas de los que estamos hablando actualmente. Anteriormente a esto no he notado ningún mal funcionamiento, algo que puede coincidir con una rápida actualización por parte de Meta que no me haya dejado tiempo tan siquiera para utilizar la versión defectuosa. Pero es evidente que cuando una fuente tan importante para el universo de WhatsApp como WabetaInfo se hace eco de estos problemas tan numerosos, es algo que debamos tener muy en cuenta.

La realidad es que hay que evitar esa versión, y si notas algún tipo de mal funcionamiento a la hora de iniciar la app, acceder a la Play Store para ver si hay alguna actualización disponible. Si no se tienen activadas las actualizaciones por defecto lo normal es que ocurran este tipo de cosas, y nos encontremos con que hay que forzar la actualización para que todo se resuelva. Como decimos es algo habitual y más en una versión beta como esta que precisamente, aunque es muy estable, contempla este tipo de fallos para que sean pulidos antes de llegar a las versiones del gran público.

Vamos, es a lo mínimo que te expones cuando usas una versión beta. Una WhatsApp que sigue actualizándose todas las semanas con un gran número de novedades. Lo más importante en los últimos días ha sido su nuevo diseño, que está llegando a todos los usuarios de la beta. Un nuevo diseño que integra un novedoso menú inferior donde se aglutinan todas las secciones de la aplicación, desapareciendo de momento aquellos gestos de deslizamiento que utilizábamos para movernos entre cada una de esas secciones. Así que ya sabéis, si notáis problemas con WhatsApp, actualizar de inmediato.