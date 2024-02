"Espiar" perfiles ajenos de WhatsApp dejará de ser tan sencillo

La foto de perfil es un aspecto único de cada usuario, y sin duda alguna la mayor muestra de personalidad de la persona que la ostenta. Y aunque esta es pública, siempre podemos elegir si queremos que la vea cualquier persona que tenga nuestro teléfono en su chat, o bien solo los contactos que nosotros deseemos. Pero si no es así, es algo completamente público.

Ahora bien, ya depende de la moral de cada uno andar espiando los perfiles de los demás, y yendo más allá a la hora de visualizar las fotos de perfil de cada uno de ellos. Y es que no es raro que muchos usuarios hagan capturas de pantalla de esas fotos de perfil para guardarlas en sus dispositivos, independientemente del objetivo final de tal acción. Pues bien, esto es algo que tendrá los días contados.

Más protección para estas imágenes

Lo que ahora hemos comprobado gracias a WaBetaInfo, el medio especializado en novedades de WhatsApp, es que la aplicación está introduciendo una funcionalidad que evita las capturas de pantalla de las fotos de perfil. De tal forma que cuando intentemos hacer la captura con la habitual combinación que nos ofrece nuestro teléfono, veremos, como aparece en la pantalla compartida por este medio, un mensaje de que no se pueden hacer capturas de pantalla debido a las restricciones de la aplicación.

Por lo que desvelan desde este medio, parece que es una función que podremos activar o desactivar, por lo que, si no tenemos especial interés en proteger la imagen, podremos mantener desactivada esta protección. De esta forma se evitará que otras personas puedan hacer uso de nuestras fotos de perfil sin nuestro consentimiento. Nunca se sabe las ramificaciones que puede llegar a tener un caso como este, en el que una persona se hace con la imagen de otra sin que esta lo sepa.

Y es que aunque no parece haber nada malo en guardarse una de estas imágenes, la clave es lo que hagamos con ella, ya que el propietario de la foto de perfil podría no estar de acuerdo con ello. En esta ocasión, hay que tener en cuenta que se trata de una función que de momento está disponible solo para algunos usuarios de la aplicación. No es nuestro caso, porque formando parte de la beta y contando con la última versión instalada, no hay restricción alguna a la hora de guardar la captura de pantalla.

Quienes han probado esta función lo han hecho concretamente en la versión 2.24.4.25 de WhatsApp para Android en su variante beta. Desde luego nos parece un paso acertado por parte de Meta, ya que este es uno de los aspectos más importantes de nuestro perfil, y uno al que los hackers pueden sacar mucho partido, ya que hacerse con la imagen podría servir para suplantar posteriormente a esa persona con un perfil falso, y quién sabe para qué. De esta forma se reducen al mínimo los riesgos de que nuestras imágenes circulen impunemente por las redes.