Los estados de WhatsApp preparan un cambio que le hemos pedido a gritos

No cabe duda de que los estados de WhatsApp no han sido precisamente el contenido más popular de la app de mensajería. Ya son varios años dentro de la aplicación, y todavía son pocos los contactos que vemos que los publican, o, mejor dicho, son siempre los mismos, y parece que porque a la vez las publican en otras plataformas. El caso es que no gozan de toda la popularidad que esperaban los de Zuckerberg, y por eso siguen dándole vueltas a cómo hacerlos más atractivos. Pues bien, ahora hemos conocido otra forma diferente de mostrar los estados en la que estaría trabajando la empresa, y la verdad, ayudarán bastante a mejorar su percepción.

Aspecto más legible y atractivo

Actualmente los estados se muestran dentro de la pestaña de novedades, y dentro de ella, podemos verlos en la parte superior de la pantalla mostrándose dentro de una esfera, con la foto de perfil que publica el estado. Pues bien, eso parece que no es lo que nos gusta a los usuarios, que preferimos que las historias sean más atractivas, y más allá de la foto de perfil, nos anticipen algo más de lo que nos vamos a encontrar cuando vayamos a pulsar para verla.

En este caso el cambio es evidente, y de la esfera con la foto de perfil se pasa a una gran tarjeta donde además de ese perfil, podemos ver una miniatura del contenidoque nos vamos a encontrar cuando pulsemos sobre él. De esta manera, lo primero es que los estados ocuparán más espacio, por tanto, serán más visibles, y el área que se muestre, a su vez será también más descriptiva del contenido que nos vamos a encontrar dentro.

Este nuevo aspecto de momento está oculto en la aplicación, y ha aparecido dentro de la beta de la versión 2.24.4.23 de Android. Si este es el futuro de los estados de WhatsApp, nos parece bastante acertado desde luego, ya que con este diseño van a ser mucho más atractivos los contenidos y es probable que sea más fácil que pulsemos sobre ellos. Aunque esto no depende solo del aspecto del estado.

Ya que como sabéis, cuando visualizamos uno de estos estados, automáticamente su creador recibe una notificación de que lo hemos visto, por tanto, no es un contenido sobre el que se pulse a la ligera, por miedo precisamente a que alguien con quien no queremos interactuar, vaya a conocer que hemos pulsado, eso es algo que también reduce el uso de estos estados. Pero en cualquier caso parece que Meta está decidida a hacer más atractivo que nunca el uso de los estados.

De momento si tan siquiera es algo real en las versiones beta, lo normal es que todavía medien varios meses para que la función llegue a todos los usuarios cuando sea una realidad en la versión estable. En cualquier caso, parece que desde Meta van en la dirección correcta de una vez por todas con los estados, tal y como les hemos pedido desde hace mucho tiempo.