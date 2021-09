Enviar dinero por WhatsApp: el nuevo sistema de pago que la aplicación va a implementar

Incorporar a las diferentes plataformas de redes sociales opciones de compra y venta está de moda. Hace unos meses, Instagram – que al igual que WhatsApp pertenece a la empresa americana Facebook – sorprendía con la pestaña que había habilitado para realizar compras a través de la red social. Ahora, WhatsApp también se actualiza.

La aplicación no deja de sorprender y siempre trata de mantenerse al día mediante sus actualizaciones, la incorporación de nuevas herramientas o los emojis que conforme pasa el tiempo van evolucionando. Esta vez, la innovación se trata de su nuevo sistema de envío de dinero al estilo PayPal o Bizum.

Según informa en Internet el portal WABETAINFO (WhatsApp Beta Information), de momento solo se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp únicamente para dispositivos Android. Aun así, se espera que esta versión “de prueba” esté próximamente disponible también para dispositivos con el sistema operativo iOS.

WhatsApp promete que este nuevo método para enviar dinero a través de la propia plataforma será sencillo de utilizar y 100% fiable. No obstante, todavía no se ha concretado la manera en la que los datos de los usuarios serán tratados. No es la primera vez que la aplicación recibe críticas por su falta de transparencia en las condiciones de uso.

Para ello, la aplicación de mensajería instantánea ha integrado un nuevo botón con forma de moneda junto a la barra de mensajes que será el encargado de realizar las diferentes transacciones monetarias.

Sin embargo, lo que aún no se ha confirmado todavía es si esta nueva funcionalidad permitirá también realizar compras a través de la propia plataforma en un futuro.

