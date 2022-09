La edición de mensajes en WhatsApp está un poco más cerca: Así funciona

Es algo que llevamos conociendo desde hace meses, como otras tantas funciones de la aplicación, y que parece que está un poquito más cerca. Eso es lo que nos da a entender lo que hemos conocido hoy gracias al medio más especializado en la app de Meta. Parece que editar un mensaje que ya se ha enviado es algo que está más cerca que nunca, porque ahora conocemos un nuevo detalle sobre cómo funcionará estas características, que por cierto ha estrenado Twitter hace muy poco.

Más detalles sobre esta función

Lo que hemos conocido ahora básicamente es que, para poder ver un mensaje editado, antes vamos a tener que asegurarnos de que hemos actualizado la aplicación. Eso es lo que se puede ver en la imagen compartida ahora por WaBetaInfo, y donde se muestra claramente una tarjeta en un chat donde se puede ver que se ha recibido uno de estos mensajes, pero que no se puede leer porque tenemos una versión obsoleta de la aplicación. Por ello será necesario actualizar WhatsApp a la versión más reciente para poder acceder a ese mensaje que se ha editado.

Esto no solo nos dice que la función no será compatible con aquellos que no actualicen la app de mensajería, sino que esta nueva característica está más cerca de lo que nos pensamos. Son esos detalles que delatan que los de Meta están trabajando a fondo en la función que podría ver la luz muy pronto. De momento esta novedad se ha dejado ver en la beta de WhatsApp para Android, la 2.22.20.12. Y es que con esta función vamos a poder editar un mensaje incluso después de que este se haya enviado, cambiando lo que creamos conveniente, ya sea por errores tipográficos o bien porque no es adecuado el texto.

Twitter ya está utilizando una función similar, en la que los usuarios pueden cambiar el texto de un mensaje que ya se ha hecho público. Eso sí, todos podemos saber si el mensaje se ha editado, porque es algo que se va a aclarar junto al propio contenido de este. Y eso es lo que esperamos en el caso de WhatsApp, también algún tipo de etiqueta que nos advierta de que ese mensaje no es el mismo que se publicó originalmente. También se espera un historial de modificaciones para que todos puedan saber dónde viene originalmente el texto.

De esta manera se evitaría desvirtuar las comunicaciones, ya que la edición continua sin consecuencias podría suponer una merma en la reputación de quien los edita de manera continua, y haría más difícil saber si estamos ante un mensaje original, o más bien sobre una proyección de lo que nos gustaría que esperaran de nosotros. Sea como fuere, tampoco hay que descartar plazos e intervalos de tiempo limitados para poder realizar estas ediciones de texto. Lo normal es que si, tal y como ocurre cuando queremos borrar un mensaje, o cuando queremos que se autodestruya de manera automática. Es de esperar que en unas semanas esta función pueda llegar a los usuarios al menos de la beta.

