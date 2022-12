Crea los mejores reels navideños con estos trucos

Son muchas las compañías y aplicaciones que en estas fechas sacan su espíritu navideño. En ocasiones en forma de funciones especiales o en otras ocasiones con consejos para sacar el máximo partido a estas en estas fechas tan señaladas. Este es el caso de Meta, que nos ha sorprendido con una serie de recomendaciones para crear los mejores Reels tanto para Instagram como en Facebook.

Crea el Reelmas perfecto

La navidad es una época de reencuentros, de compartir y estar con la familia. Por lo que desde Meta han querido ayudarnos para que nuestras felicitaciones y publicaciones durante estas fiestas sean excelentes. Para ello, nos han dejado seis consejos con los que tus reels tengan un aspecto top y alegran la navidad a todos tus contactos. Te contamos cómo.

Lo primero que debemos pensar antes de crear un reels es el entorno que vamos usar para llevarlo a cabo. Teniendo siempre en cuenta si está bien o no iluminado. Si se trata de un emplazamiento en interior o exterior. Para conseguir la mejor iluminación en nuestras fotografías, por ejemplo, junto al árbol de Navidad. Para conseguir el mejor efecto, además de las luces del árbol, debemos añadir un par de focos de luz adicionales, de este modo conseguimos la iluminación perfecta para nuestro reel.

Sácale más partido a Instagram con estas aplicaciones | Unplash

Antes de comenzar, además de conseguir el mejor entorno, debemos prestar atención al encuadre. En esta ocasión, para conseguir los mejores resultados nos situaremos en el centro de acción. Evitando en la medida de lo posible colocar cualquier tipo de elemento tanto en el lateral derecho de la pantalla como en la parte inferior. Por lo que no usaremos ni texto, stickers, encuestas en estas zonas de la pantalla. Y por supuesto nunca tapándonos a nosotros.

Cómo no, elegir el audio adecuado, puede hacer que tus reels pasen de simplones a extraordinarios. Puedes hacer uso de tus canciones preferidas. Aunque como sabes a tu disposición tienes la música de Sía, Bobby Helm u como no, no podía faltar Mariah Cary, con la que tienes el éxito asegurado.

Para darle un toque más personal y navideño, también puedes hacer uso de los populares filtros. A tu disposición tienes una amplia selección de estos. Atrévete y prueba con los marcos con motivos navideños, nieve o incluso el gorro del mismísimo Papá Noel, estos son algunos de los que están disponibles. Una tendencia muy actual es usar textos dentro de los reels. Escoge el mensaje adecuado, tu fuente preferida y toda tu creatividad para sorprender con tus creaciones.

Si quieres que tu mensaje llegue a cuantos más usuarios puede usar la función Collabs. Desde el año pasado, podemos compartir de forma conjunta nuestras publicaciones con familiares y amigos. Consigue que tu felicitación sea especial y haga feliz a muchos de los usuarios. Poniendo en práctica estos sencillos consejos conseguirás el reel perfecto con el que felicitar las navidades. Aunque algunos de estos consejos puedes usarlos el resto del año para mejorar tanto el contenido como en aspecto de estos.

