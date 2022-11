Instagram ya permite programar publicaciones

Las publicaciones de Instagram se cuentan por millones todos los meses, y estas las realizamos de manera inmediata. Todo lo que creamos lo debemos publicar en el momento, o de lo contrario lo perderemos. No hay manera de poder programar un post para que se pueda publicar en diferido. Algo que va a cambiar dentro de poco, ya que ha sido la propia red social la que ha anunciado que está introduciendo esta nueva característica, aunque no estará disponible para todos los usuarios, y tendrá un uso más bien comercial. Vamos a conocer todos los detalles de esta nueva funcionalidad, que sin duda podría ser útil para muchísimos usuarios que crean contenidos en grandes volúmenes.

Llegará muy pronto

Instagram ha anunciado hace unas horas que será posible programar una publicación, y que será una función que ya comienza a estar disponible para los usuarios de la red social que cuenten con la versión Android. Eso sí, de todos ellos, solo los creadores y las cuentas de empresas serán las que puedan programar las publicaciones. Algo con sentido, si tenemos en cuenta que de esta forma se podrá ir adelantando trabajo para soltarlo en la red cuando sea el mejor momento, o el más adecuado par ese tipo de contenido, ya que no siempre es el mejor momento para ello según la audiencia a la que nos dirigimos.

Eso sí, de momento tanto las empresas como creadores de contenidos en iOS tendrán que esperar para poder programar las publicaciones, ya que no estará disponible de inmediato. Ha sido el propio responsable de Instagram, Adam Mosseri, el que había anunciado la existencia de esta funcionalidad desde su propia cuenta de Twitter. Ahora esta función está finalizada y está llegando poco a poco a todos los usuarios. Y lo más importante, que seguramente os estéis preguntando, es con qué margen se podrán programar las publicaciones con esta nueva funcionalidad.

Pues bien, Instagram ha anunciado en su cuenta que estas podrán ser diferidas hasta en 75 días, por lo que tendremos prácticamente dos meses y medio para poder diferir un mensaje. Este tipo de funcionalidades lleva disponible en otras muchas plataformas, como pueden ser TikTok, YouTube, Twitter o Meta, por lo que era algo que evidentemente no podía dejarse pasar más tiempo. De hecho, el responsable de la red social reconoció en su momento que esta funcionalidad se ha hecho esperar mucho más de lo que debía haber sido necesario.

Esta publicación diferida se podrá elegir cuando se vaya a terminar el contenido, en ese momento dentro de una configuración avanzada se podrá seleccionar la publicación en diferido, con esos 75 días de margen. Por tanto, las empresas y creadores podrán programar sus campañas y no estar perdiendo tiempo teniendo que publicar justo en el mismo momento en el que se crea ese contenido. No sería extraño que en el futuro esta funcionalidad llegue a todos los usuarios, no solo los de perfiles profesionales. En cualquier caso, es una muy buena noticia y una función largamente esperada.

