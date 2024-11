BlueSky araña un millón de usuarios a X tras las elecciones en Estados Unidos

La pasada semana se celebraban elecciones a presidente en Estados Unidos, y como sabéis, Donald Trump ha sido el claro ganador de los comicios frente a su oponente Kamala Harris. Esto, que no debería tener consecuencias a nivel tecnológico, sí que está influyendo de alguna manera a muchos internautas que han visto en la victoria del republicando un respaldo masivo no solo a su figura, sino también a la de sus futuros colaboradores en la administración. Y eso lo ejemplariza Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, propietario de Tesla, SpaceX y por supuesto la red social X. Algo que en este caso no beneficia a su red social, que está viviendo un éxodo de usuarios camino de otras alternativas, en este caso Bluesky.

Crecimiento vertiginoso de la red social

Y es que la red social Bluesky, una de las alternativas claras a Twitter primero, y a X ahora, ha superado ya la barrera de los 15 millones de usuarios, lo que para una red social emergente es sin duda una cifra bastante importante. Y en este aumento vertiginoso de los usuarios tienen que ver claramente las últimas elecciones celebradas en Estados Unidos. El claro significado de Elon Musk con Trump y su administración, de la que podría formar parte, está expulsando a muchos usuarios de X que ahora buscan una alternativa donde Musk no esté al mando.

Pero esto no es todo, la red social ahora es la número uno en descargas dentro de la App Store de Apple, lo que demuestra que es una clara tendencia de descargas en la actualidad. Y otro dato importante es que la mayoría de usuarios que se está sumando a Bluesky proviene de Estados Unidos, lo que reafirma la teoría de que se trata en su mayoría de descontentos con el resultado de las elecciones y la implicación directa de Musk tanto en la campaña de Trump como en su futura administración.

Y es que muchos buscan refugio en otras redes sociales al tener la convicción de que X se convertirá en un altavoz de las políticas de Musk en el nuevo ejecutivo, que pasan por un plan de eficiencia para adelgazar la administración y acometer posibles despidos masivos de funcionarios. Sea como fuere, parece un movimiento más impulsivo de los usuarios que reflexivo, porque cambiar de red social no parece tampoco el movimiento más adecuado para mostrar su descontento con el magnate, al que, si se le quiere combatir, lo mejor debe ser en su propio terreno.

No obstante, y dejando de lado la estricta política, es curioso cómo ciertos eventos generan importantes movimientos entre las diferentes redes sociales. Como cuando WhatsApp anunció sus nuevas políticas de privacidad, lo que originó el trasvase de decenas de millones de usuarios a Telegram. Es curioso que en este momento sea Bluesky la beneficiada y no otras, como Threads, que ya en su día también se benefició de la llegada de Musk a X, y contando actualmente con muchos más usuarios activos, nada menos que 275 millones. Sin duda un panorama muy interesante que implica grandes cambios un segmento tan vibrante como el de las redes sociales.