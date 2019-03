Así puedes saber las apps que tienen acceso a tus datos de Facebook

Mientras que a Facebook se le acumulan los problemas con el movimiento #deletefacebook que cada vez va cogiendo más adeptos, como el propio creador de Whatsapp en un tuit publicado en su cuenta, los usuarios están comenzando a tomar medidas en sus cuentas. La primera de ellas no está mal que sea saber qué aplicaciones tienen acceso a tus datos.

Para acceder a esta opción no es nada complicado, pero lleva unos cuantos pasos. Toma buena nota:

1.- Entra en tu cuenta de Facebook desde el ordenador y clica en la flechita que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Atajo: también puedes entrar directamente desde este enlace: https://www.facebook.com/settings

Configuración de Facebook | Coveritmedia

2.- A la izquierda verás un menú donde están opciones como “general”, “privacidad”, “idioma” … y “aplicaciones”. Es ahí donde tienes que clicar.

3.- En la siguiente pantalla vas a ver todas las aplicaciones en las que, en algún momento, te has logueado con tu cuenta de Facebook y, por tanto, les has dado permiso para utilizar tus datos. Verás de lo más variopinto: desde apps de noticias, juegos, otras plataformas sociales, reservas online…

4.- Llegados a este punto puedes desplegar mediante el botón “ver todas” para visualizar todas las apps y tienes dos opciones: o editar la configuración o eliminarla.

5.- En el apartado de “editar la configuración” vas a poder seleccionar los datos que quieres que esa aplicación recoja de ti. Por ejemplo, si no quieres que coja tu fecha de nacimiento lo puedes deseleccionar. También puedes elegir que no te envíe notificaciones y, un aspecto muy importante: ¿puedes hacer que todos los datos que haya recogido de ti sean eliminados? No. Al menos no directamente. Según indican, para ello “Ponte en contacto con el desarrollador de esta aplicación para solicitar que elimine toda información que pueda haberse guardado”.

Configuración de Facebook | Coveritmedia

6.- Con la opción de “eliminar” podrás hacer que esa app ya no recoja más datos tuyos nunca más. Sin embargo, ¿qué pasa con los que ya ha recogido? Pues, según Facebook, “es posible que [nombre de la aplicación] todavía tenga los datos que compartiste con ellos. Para obtener información sobre cómo eliminarlos, ponte en contacto con [nombre de la aplicación]o consulta la Política de privacidad de [nombre de la aplicación]”; es decir, se los queda la aplicación para seguir usándolos a no ser que les digas lo contrario.

7.- Por último: seguramente te has encontrado con el problema de que tienes cientos de aplicaciones conectadas y es un auténtico rollo ir una por una eliminándolas. ¿Existe alguna manera de borrarlas todas a la vez? Lamentamos comunicarte que no, que Facebook no ha habilitado esta función precisamente para evitar desbandadas masivas de datos hacia las aplicaciones.