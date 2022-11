Así puedes protegerte de filtraciones masivas como la sufrida por WhatsApp

Recientemente hemos conocido una noticia que pone en duda las medidas de seguridad de Meta, la propietaria de WhatsApp. Aunque la app es segura ya que usa cifrado extremo a extremo y el contenido de nuestros mensajes es más difícil de robar, no es así con las bases de datos con los números de teléfono de los usuarios.

Refuerza la seguridad en WhatsApppara evitar estos ataques

En los últimos días se ha puesto a la venta una base de datos con alrededor de 500 millones de números de teléfono en la Deep web. Estos corresponden a usuarios de 84 países entre los que se encontraría España con casi once millones de números. Aunque el país con más afectados sería Egipto con casi 45 millones. Por lo que no está de más implementar las medidas de seguridad para que esto no nos afecte en mayor medida. Con la información robada estaríamos expuestos a sufrir fraudes, suplantación de identidad o phishing, además de ser usados para fines publicitarios por terceros de forma ilícita. Por lo que, si no quieres ser víctima de cualquiera de estas acciones, debes tomar una serie de medidas para estar preparado por lo que pueda pasar.

Activando la verificación en dos pasos | TecnoXplora

En primer lugar, asegurarnos de tener una copia de seguridad con todas nuestras conversaciones y contactos. Además de procurarnos una forma de contacto alternativa a WhatsApp como por ejemplo tener un listado con los correos electrónicos de nuestros contactos, por si perdiéramos toda la información de WhatsApp poder retomar el contacto con ellos.

Otra de las medidas, que no está de más implementar por este y por muchos otros motivos es la verificación en dos pasos de nuestra cuenta de WhatsApp. Con este tenemos la certeza que aunque los ciberdelincuentes hayan clonado nuestra cuenta en la app de mensajería instantánea y recibir pasos de verificación, no tendrán acceso a nuestro PIN de seis dígitos con el protegemos nuestra cuenta de usuario, imposibilitando así cualquier tipo de acción.

Activar la verificación en dos pasos es muy sencillo y podemos hacerlo desde la configuración de la app. Para ello, entra en la app y pulsa en el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la ventana.

Entre las que se encuentra, “ verificación en dos pasos”

Pulsa sobre esta para activarla .

. Tendremos que definir una contraseña de seis caracteres, pueden ser números, letras o símbolos. Recuerda que para crear una contraseña robusta hay que incluir, mayúsculas, minúsculas, símbolos y números de forma aleatoria.

Podemos cambiar tanto la contraseña como el mail al que hemos vinculado la cuenta tantas veces como queramos. Al igual que desactivar esta opción, aunque esto último no es muy recomendable, pues dejaríamos indefensa nuestra cuenta. Una de las formas más seguras de proteger cualquier servicio es la verificación en dos pasos, esta implica una contraseña y otra forma de verificar que somos nosotros, esta puede ser a través de mensajes de texto, la huella dactilar o un código de seguridad.

