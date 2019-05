Así puedes borrar de un plumazo a decenas de amigos en Facebook

La red social Facebook, como tantas otras, nos fuerza a conectar con otras personas gracias a continuas oleadas de sugerencias de amistad. A estas solemos sucumbir en momentos de optimismo mientras vamos acumulando más y más amigos y amigas en la red social con los que no hemos cruzado un mensaje en diez años. Si hoy te sientes con ganas de "marcha" en la red y quieres borrar de un plumazo a todos o unos cuantos de tus amigos a la vez, no hay mejor herramienta que esta, desarrollada para resolver una de esas situaciones más desesperantes, la de tener que estar eligiendo a quién borras y a quién no.

Borra a todos de una vez, o a varios simultáneamente

Para cuando te sientes una Daenerys en un día de furia y quieres acabar con todo ser viviente en un agenda de contactos de Facebook, hay una extensión de Google Chrome que es perfecta para ello. Si ayer os contábamos como se podían invitar a cientos de amigos, a la totalidad de los que tenemos a un evento o página, en este caso podemos ser igual de masivos borrando amigos. Sea por la razón que sea, puedes haber decidido acabar con la práctica totalidad de los amigos y amigas de Facebook, sencillamente porque ya no hay una relación con esas personas, o porque bombardean tu muro con mensajes que se pueden calificar como de auténtico SPAM.

Selección múltiple de amigos para borra a la vez | fbleadapp

Para esos casos tenemos la opción de ir borrando uno a uno a nuestros amigos, porque como os podéis imaginar es algo que prefiere Facebook, el que conservemos al mayor número de amigos posible para seguir interactuando en la red social. Para evitarlo la tienda de Google nos ofrece multitud de extensiones que nos hacen la vida más fácil con la red social. Para borrar los amigos y amigas de Facebook. En este caso nos debemos descargar la extensión de Friend Remover PRO - Delete All Friends, que como su propio nombre indica, ha sido creada precisamente para tal fin. Con ella, como podéis comprobar, borrar a varios o todos los amigos es coser y cantar. Porque cuando la estamos utilizando, una ventana nos muestra a todos los amigos que tenemos en la red social, con sus respectivas miniaturas. Solo tenemos que ir pulsando sobre los que queremos borrar, ya sean diez, veinte, treinta o más, y pulsar sobre el botón de borrar. Será entonces cuando una previsualización nos muestre aquellos amigos que hemos elegido eliminar.

Es algo que hace esta extensión para que te asegures de que borrar a los amigos o amigas que has seleccionado, y que no hay errores. Porque recordemos, esto no tiene marcha atrás, y somos nosotros los únicos responsables de que terminemos borrando a amigos con los que queremos seguir teniendo relación de forma habitual. En cambio, si quieres borrar a todos, sin concesiones ni matices, puedes hacerlo pulsando el botón de “Select All” y posteriormente sobre el botón de borrar. Aparecerá de nuevo la pantalla de verificación, y una vez que lo hagamos, no tendremos ningún amigo en la red social, por fin.