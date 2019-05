Cómo invitar a un evento a todos tus amigos de Facebook con solo pulsar un botón

Facebook sigue siendo la red social más utilizada en todo el mundo, lo que no quiere decir que sea la más popular, ya que sus continuos escándalos relacionados con la seguridad ha repercutido mucho en la reputación de esta, cediendo mucha de su popularidad a otras redes sociales como Instagram, al menos del mismo grupo. En cualquier caso, la más utilizada también porque se nota en el número de apps y desarrollos que hay alrededor de esta red social. Son cientos las extensiones existentes para ella, y de todas las que podemos instalar, sin duda la más interesante es la que nos permite invitar a todos nuestros amigos a la vez.

Invita a todos en un solo clic

Facebook es una red social muy de eventos, prácticamente no hay una semana en la que muchos usuarios no reciban una invitación para ir a una fiesta, un concierto, cualquier reunión o evento cultural. Como es lógico, cuando invitamos a unas pocas personas lo mas lógico es hacerlo de manera individualizada, pero cuando queremos transmitir una invitación de forma masiva, podemos optar por algunas alternativas interesantes. La más práctica sin duda la podemos descargar desde el Chrome Web Store, la tienda de extensiones y complementos de Google.

Invite All Friends | Pro Inc

Desde aquí es donde podemos descargar una extensión de Chrome llamada Invite All Friends for Facebook, y que como su propio nombre indica ha sido creada para eso precisamente, invitar a la vez a todos nuestros amigos de Facebook a cualquier evento que se nos ocurra. Para ello, una vez que hemos descargado e instalado la extensión, algo que se puede hacer en unos segundos, ya que con esta extensión lo que podemos hacer es seleccionar de una sola vez a todos nuestros amigos en Facebook, para después invitarlos a un evento o una página concreta. Por tanto nos ahorramos la necesidad de tener que estar uno a uno seleccionando a todos los amigos. Algo que se agradece cuando estos son decenas o cientos, porque estas cosas son así, no nos conformamos con tener pocos amigos. Por tanto es una de las extensiones de Chrome más prácticas de la tienda de Google cuando somos de tener muchos amigos. Otra alternativa que también puede funcionar bastante bien es la de INVITY-Invite all Friends for Facebook, una extensión de Chrome también diseñada para ofrecernos un envío masivo a todos nuestros amigos de los eventos que nos apetezcan.

Invity | eventsnearme

Una extensión que no solo sirve para enviar eventos o páginas masivamente, sino que además nos permite también enviar recomendaciones para hacer clic en me gusta a todos nuestros amigos de Facebook. Por tanto es si cabe un poco más completa que la extensión inicial que os hemos recomendado. En cualquier caso es una excelente ocasión de invitar a todos nuestos amigos de Facebook a lo que sea, para que al menos recuerden eso, que todavía somos amigos. Una forma rápida de crear eventos en la red social de Mark Zuckerberg, a pesar de que poco a poco está perdiendo la buena reputación y frescura que tuvo en su día, hoy ya se ve como algo "viejuno"