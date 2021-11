Así funcionará la nueva opción de WhatsApp para transcribir las notas de voz

Cada vez usamos más los audios de WhatsApp debido a que resultan muy cómodos cuando tenemos que contar a alguien con detalle un hecho o se trata de algo rápido para lo que no tenemos tiempo de pararnos a escribir. Sin embargo, lo que resulta muy cómodo y sencillo para la persona que envía el audio puede no serlo para la persona que lo recibe porque no siempre estamos en situación de ponernos a escucharlos.

Para solucionar este pequeño problema de la vida diaria, WABetaInfo informa de que los desarrolladores de la aplicación se encuentran trabajando en un modo de transcripción de notas de voz. Esta función vendrá integrada en la propia app, sin necesidad de descargarnos ninguna app externa, y permitirá transcribir el contenido del audio para leerlo en el momento si no podemos escucharlo cuando nos lo mandan.

Esta nueva opción se está desarrollando para iOS. Es por ello por lo que la aplicación no enviará los mensajes de voz a sus servidores de WhatsApp ni de Facebook para realizar la transcripción, sino que se apoyará en la función de reconocimiento de voz del sistema operativo de Apple.

Se trata de una función opcional en la que será necesario dar permiso por parte del teléfono para activarla. Una vez activa, se abrirá una ventana de transcripción en la que podemos seleccionar el tiempo del audio que se desee transcribir. Las transcripciones que se obtengan estarán disponibles de forma permanente en el almacenamiento interno de la aplicación, lo cual permite que si quieres volver a consultar el contenido de la nota de voz en formato de texto la aplicación no tenga que volver a iniciar la transcripción.

Debido a la gran utilidad de esta función que se encuentra en desarrollo, todo hace pensar que se trabajará también para implantarla en el sistema Android.

