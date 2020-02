Sin duda el próximo Mobile World Congress que se va a celebrar en Barcelona va a estar marcado más que nunca por la amenaza del coronavirus, que sobre todo está teniendo en Asia su gran foco. Un gran número de los expositores de esta feria mundial precisamente son chinos y coreanos. Estos días la feria había anunciado que extremaría las medidas de seguridad para garantizar que el coronavirus no afectaría al desarrollo de esta importante cita en el mundo de los smartphones. Pero esto no ha evitado que los primeros nombres hayan cancelado su presencia en el Mobile, de hecho ayer lo anunciaba la coreana LG que precisamente por las consecuencias del coronavirus no va a asistir a esta cita.

La feria pierde uno de sus principales expositores

Lógicamente las motivaciones detrás de este anuncio por parte de LG, que emitió anoche un comunicado anunciando su decisión, tienen que ver directamente con el coronavirus y sus consecuencias. La empresa coreana principalmente quiere proteger así a sus empleados de posibles contagios en el desplazamiento a la feria en Barcelona. Con Samsung fuera también de la feria principalmente, porque presentará sus principales móviles la próxima semana, el grueso de firmas que estará presente en la feria, al menos de momento, será principalmente chino.

De hecho con estas bajas, ahora mismo los únicos fabricantes que podrían salvar el interés de la feria serían Huawei, Xiaomi, Oppo o Sony. Pero la primera es poco probable que presente novedades importantes, Xiaomi lo hará unos días antes mediante una conferencia online, también como consecuencia del coronavirus. Y visto el comunicado de actores tan importantes como LG podemos asegurar sin temor a equivocarnos que el Mobile World Congress de Barcelona en su edición de 2020 podría perder mucho de su interés. Aunque la feria comienza oficialmente el 24 de febrero, será el fin de semana anterior cuando se concentren las principales presentaciones.

Mayoritariamente el domingo 23 de febrero se celebrarían esas celebraciones, y con los fabricantes que habían anunciado su presencia, la de LG iba a ser probablemente una de las más importantes de la feria, por lo que ahora en este aspecto la cita de Barcelona se queda herida de muerte. La firma coreana ha anunciado que pronto desvelará cuándo y de qué forma presentarán sus nuevos productos. Es evidente que en plena expansión del coronavirus y con algunos fabricantes optando por las presentaciones online para no dar alas a este virus, la alta concentración de personas que se vivirá esos días en la feria es un peligro potencial, más cuando los principales fabricantes son chinos. Sin duda son decisiones que se están tomando más por precaución que por una amenaza real.

Porque con los constantes controles de temperatura y síntomas que los participantes de la feria tendrán que superar tanto al salir de China como al llegar a España, no debería haber mayores problemas. Otra cosa diferente son los casos que están surgiendo de personas asintomáticas que están transmitiendo igualmente el virus. En esos casos, sí que estas decisiones de ser más drásticos cancelando los eventos pueden ser la única manera de asegurarse de que la feria no se convierta en un foco de contagio. Veremos qué ocurre finalmente de aquí a un par de semanas, cuántos fabricantes finalmente optarán por estar presentes en la feria.

ZTE por su parte ha desmentido las informaciones de que se sumaban a LG para no ir al MWC, y han emitido un comunicado bastante claro al respecto, que reproducimos a continuación:

Con el tema “Hacia el éxito empresarial 5G”, ZTE demostrará durante el Mobile World Congress 2020 sus logros más sobresalientes en innovaciones 5G y soluciones 5G integrales tanto en Prácticas de redes 5G como en Exploración empresarial 5G. Además, compartiremos con los asistentes nuestra experiencia y casos de éxito en el ámbito global de la construcción de redes 5G. Estaremos en el stand 3F30 del Mobile World Congress en el Hall 3 de Fira Gran Vía. La conferencia de prensa de dispositivos ZTE programada para el 25 de febrero, que es solo una de las múltiples actividades planificadas, ha sido cancelada. Sin embargo, sí mostraremos una amplia variedad de nuevos dispositivos 5G en el stand de ZTE durante el MWC 2020, según lo previsto.