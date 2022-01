Xiaomi lanza en la India este modelo único

Aunque Xiaomi vende en todo el mundo, el mercado indio es un tanto especial. La marca china ha lanzado para la India un modelo especial del Xiaomi 11. Hablamos del Xiaomi 11i HyperCharge en la India. Y es que hasta el momento para ese país no había llegado al carga hiperrápida de 120W. Con este modelo lo hará por primera vez, lo que les permitirá tener el nuevo terminal cargado al 100% en nada más y nada menos que ¡15 minutos! Veamos qué más características trae este nuevo modelo.

Diseño y pantalla del nuevo terminal de XIaomi

Es un paso adelante en cuanto a diseño para este mercado. Se llama 11i pero realmente su diseño es muy pero que muy similar al del Xiaomi Mi 10T, con una pantalla plana, los bordes del móvil en las esquina moldeados y una módulo de cámara trasero rectangular, así como pantalla perforada por un agujero en la parte central del mismo.

En cuanto al apartado de pantalla este móvil llega con un panel Full HD+ con AMOLED y unas medidas de 6.67 pulgadas, además de una muy buena tasa de refresco de 120 Hz y cuidado a esto, una tasa de muestreo táctil de nada más y nadamenos que 360 Hz, admeás de biseles ultra estrechos.

11 series | TEX

Bajo el capó… Un procesador MediaTek

¿Qué nos encontramos si lo destapamos? Un procesador encargado a MediaTek, un Dimensity 920 suficientemente potente acompañado de una versión con hasta 8GB de RAM y otros 128 de almacenamiento, que se podrán ampliar hasta 1 TB ya que admite tarjeta de memoria adicional, una opción que pensábamos que ya había desaparecido de la mayoría de terminales, y especialmente de los de Xiaomi. Por si fuera poco, soporta 3GB ampliables de RAM gracias a MIUI 12.5

En cuanto a autonomía nos brindará una batería de 4500 mAh con carga rápida a 120 W, de hecho, de ahí viene su nombre. También trae un novedoso sistema de enfriamiento de cámara de vaporr, con certificación IP53, así como altavoces Dolby Atmos y conector de audio de 3,5 mm.

No traerá MIUI 13 de origen

Importante esto, porque no recibe de origen MIUI 12.5, a pesar de que la marca china ha lanzado recientemente el MIUI 13 con Android 12 para la mayoría de móviles nuevo, no será así para este nuevo Xiaomi, al menos por el momento no lo han anunciado de otra manera.

Cámaras: potencia absoluta con sensor de Samsung

En el apartado cámaras, una posterior con sensor principal de Samsung HM2 de 108 megapíxeles, lo que supone una auténtica locura, además de otra gran angular de 8 megapíxeles y un tercer tele macro de 2 megapíxeles. Si le damos la vuelta, la cámara selfie será de 16 MP, con soporte par avídeos 4K, modo retrato, modo nocturno y otras funciones, como ya nos tiene acostumbrados en el resto de mercados.

Precios en la India

En cuanto al precio solo sabemos que llegará en rupias para el mercado indio, partiendo desde las 24,999 rupias en el modelo de acceso y llegando hasta las 28.999 rupias para el modelo más top de todos.