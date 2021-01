El Xiaomi Mi 11 Lite llegará junto con la versión internacional del Mi 11

Antes de acabar el 2020 Xiaomi presentó su nuevo tope de gama, el Xiaomi Mi 11, un teléfono que aunque en la actualidad ofrece lo máximo en la gama de los chinos, será superado por un modelo Pro que ya está en camino. Ahora sabemos que junto a él se presentará también el nuevo Xiaomi Mi 11 Lite, una versión más ajustada en características, que será el más barato de los tres. Ahora conocemos que el modelo Lite llegará de la mano del modelo estándar cuando se lance a nivel global, o lo que es lo mismo, también en Europa. Un teléfono que podría presentarse en algunas semanas, y que sin duda se convertirá en una de las estrellas de este 2021.

Estreno simultáneo

Lo que conocemos hoy es que el Xiaomi Mi 11 Lite será presentado a la vez que la versión estándar en el mercado global. Por lo tanto es de esperar que en España tengamos tanto al Xiaomi Mi 11 Lite como al Xiaomi Mi 11. Sobre el lanzamiento de ambos, es de esperar que se produzca en España y Europa durante el próximo mes de febrero, la fecha habitual en la que los hubiéramos conocido en el MWC, que como sabéis este año tampoco se celebrará de forma presencial, y sí online pero en fechas diferentes, durante el verano.

Nuevo Xiaomi Mi 11. | Xiaomi

¿Qué esperamos del Xiaomi Mi 11 Lite?

Pues bien, tendremos ante nosotros a uno de los móviles de gama media mejor equipados de la actualidad. Empezando por el procesador Snapdragon 732G, que nos ofrecerá conectividad 5G y una gran potencia. También llegará con 6GB de memoria RAM, así como 64GB o 128GB de almacenamiento interno. Su pantalla llegará con una tasa de refresco de 120Hz, poco usual en teléfonos de esta gama. La cámara de fotos ofrecerá tres sensores, el principal de todos de 64 megapíxeles. Estando acompañado de otros dos de 8 y 5 megapíxeles.

La batería tendrá una buena capacidad de 4150mAh, con una potencia de carga de 33W. Por tanto será un móvil muy bien dotado, y si acompaña el precio, no dudamos en que se convertirá en una de las estrellas de la gama media. Teniendo en cuenta el precio de sus predecesores, no sería de extrañar que este Xiaomi Mi 11 Lite tuviera un precio levemente superior a los 300 euros, de alrededor de 329 o 349 euros. Sobre la llegada del modelo Pro no sabemos nada específico, y puede que se quede en China. Recordemos que el Xiaomi Mi 11 estándar, que se presentará junto a este modelo Lite, es el primer móvil en contar con el procesador Snapdragon 888, el más potente del momento en el mercado de móviles Android.

Ayer conocíamos también que el Redmi K40, que será el próximo tope de gama de la marca económica de Xiaomi, tendrá un precio mucho más ajustado, que será inferior incluso a los 400 euros, contando también con este potente Snapdragon 888. Sin duda nos quedan semanas muy interesantes por delante, empezando por esta, en la que conoceremos los nuevos Samsung Galaxy S21.