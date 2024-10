Las ventas del iPhone 16 podrían ser menor de lo esperado, ¿qué está pasando?

Hace menos de un mes que Apple presentaba en Cupertino sus nuevos iPhone 16, sus móviles más avanzados, y aunque las grandes estrellas fueron la IA de Apple Intelligence y el nuevo botón mágico, no parece que el interés suscitado por los dispositivos haya sido el esperado. Al menos eso es lo que induce a pensar un estudio que pone de relieve ciertos cambios en las previsiones de Apple que podrían indicar unas menores de lo inicialmente esperado. Pero como siempre, esto tipo de datos están sujetos a interpretaciones.

Apple recorta la producción

Han sido los compañeros de 9to5Mac quienes han tenido acceso a una nota de Barclays a los inversores, donde apuntan a que Apple podría haber recortado la producción del iPhone 16. Y lo habría hecho en un total de 3 millones de unidades. Esto vendría de una fuente cercana a Apple en la cadena de suministro, y que habría visto recortadas las estimaciones de producción iniciales en este número de dispositivos. Por tanto, si nos limitamos a este dato podríamos confirmar que el iPhone 16 no se estaría vendiendo tanto como se esperaba.

Pero no es el único dato que lo indica, ya que, ateniéndose a las ventas de los dispositivos, a los tickets de venta, estas habrían disminuido un 15% respecto del iPhone 15, por lo que la reducción sería también bastante notable en este sentido. Desde Barclays creen que en el trimestre comprendido entre julio y septiembre se venderán un total de 51 millones de iPhone en todo el mundo.

Ahora bien, no ven con buenos ojos la estimación del último trimestre del año, donde detectan ciertos riesgos para los resultados de Apple. Y es que la tónica general y las sensaciones que transmiten sin duda apuntan a que los nuevos teléfonos de Apple no habrían tenido la acogida esperada por los de Cupertino.

¿Por qué se venderían menos iPhone 16 de los esperados?

Obviamente no tenemos la certeza de por qué es así, pero lo que sí podemos decir es que ha habido varios factores que pueden inducir a una reducción de las ventas. Por un lado, Apple Intelligence, la IA de Apple, no ha llegado todavía a los nuevos iPhone 16, y no estará completamente desplegada hasta comienzos de 2025, al menos en Estados Unidos, por lo que la función estrella de estos móviles en realidad no estará disponible todavía en varios meses. Y por otro lado, a nivel de hardware los cambios son mínimos.

Lo más reseñable es el nuevo botón háptico, con el que podemos realizar numerosas funciones personalizadas. Desde usarlo como obturador para la cámara hasta para ajustar el zoom deslizando sobre él o invocar a Apple Intelligence. En definitiva, da la sensación que muchos seguidores de Apple se han visto algo decepcionados con el iPhone 16, y que podrían estar esperando a la llegada de la IA a estos teléfonos para dar el salto que desde Apple esperaban que hubieran dado ya. De momento son solo indicios, y no certezas, por lo que habrá que esperar a los resultados definitivos para valorar mejor si el lanzamiento del iPhone ha marchado como esperaba Apple.