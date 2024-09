Los Samsung Galaxy S25 Ultra demuestran músculo ante los iPhone 16 Pro

La futura bestia de la firma coreana tiene nombre y apellidos, se llama Samsung Galaxy S25 Ultra, y este año parece que le va a ganar la partida a sus máximos competidores en un aspecto muy importante, el rendimiento. Y es que se han filtrado los test de rendimiento de estos teléfonos, que todo apunta a que serán los más potentes que conozcamos en los próximos meses, y lo más importante, más rápidos que sus rivales directos, como son los nuevos iPhone 16.

Los test no engañan, los S25 Ultra serán una bestia

Las pruebas de rendimiento suelen ser uno de los primeros documentos que generan los teléfonos en desarrollo. Este mide el rendimiento de un nuevo smartphone, y Geekbench es seguramente junto al de AnTuTu el más importante que puede pasar un teléfono. Ahora los futuros buques insignia de Samsung han pasado por el primero, desvelando la puntuación que han sido capaces de alcanzar.

Y ahí es donde se puede comprobar que esta puntuación no solo es tan buena como la de los iPhone 16, sino que además la supera. Y es que mientras en la prueba de un solo núcleo el teléfono de Samsung se equipara al rendimiento del iPhone, pero las diferencias llegan con la prueba multinúcleo, esa que pone a trabajar a todos los núcleos del procesador a la vez. En este caso, el rendimiento del Samsung Galaxy S25 Ultra supera al de los iPhone 16 Pro Max, en casi un 20%, por lo que la mejora es significativa en este aspecto.

Recordemos que los iPhone 16 actualmente cuentan con el procesador Apple A18, mientras que el teléfono de Samsung estaría probando el rendimiento con el nuevo Snapdragon 8 Gen 4. Así que parece que de momento Samsung le ganará la partida a Apple con el rendimiento de su tope de gama. Aunque en este caso hay que hacer un par de puntualizaciones. Ya que, al usar un procesador de Qualcomm, es previsible que otros muchos móviles con el mismo procesador puedan superar también a los móviles de Apple en rendimiento.

Por otro lado, es habitual que los nuevos modelos de Samsung superen en rendimiento a los iPhone, ya que estos suelen estrenar nuevos procesadores a comienzos de año, y después vuelven a verse superados en rendimiento por los nuevos iPhone que llegan al mercado. Por lo que al final es una guerra que suele librarse en los mismos tiempos y con ganadores recurrentes en cada época del año.

No obstante, no siempre ha sido así, y durante muchos años los iPhone superaron en potencia y rendimiento a los móviles Android más avanzados. Eso ha ido cambiando con los años, y se ha ido equilibrando la balanza. No obstante, Apple en este aspecto juega con ventaja, con un sistema propio como iOS y una gama de móviles muy reducida, de apenas cuatro modelos anuales. Sin duda la batalla está servida, y todo apunta a que el reinado de los iPhone 16 tiene fecha de caducidad.