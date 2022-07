Trucos y consejos para evitar que tu móvil se sobrecaliente este verano

Con la llegada del verano, los termómetros de gran parte de España se han disparado. Y no hay nada peor para un equipo electrónico que las altas temperaturas. ¿Quieres proteger tu teléfono durante las vacaciones? Entonces sigue estos consejos.

Es cierto que los teléfonos actuales cuentan con diferentes sistemas de protección para evitar problemas de sobrecalentamiento, pero mejor evitar tener que llegar a esta situación. Principalmente, porque puede ser demasiado tarde y que tu equipo haya sufrido algún tipo de daño irreparable. La prevención en estos casos es vital.

El sol es tu peor enemigo

Eso de dejar el móvil tirado en la toalla mientras estás en la playa no es la mejor idea en absoluto. Las altas temperaturas son el peor enemigo de tu teléfono, y que el sol le esté dando de forma directa no es precisamente una buena idea.

¿Quieres que la pantalla de tu futuro móvil se vea bien al sol? Presta atención a esta característica | Photo by Alejandro on Unsplash

Lo ideal es tener el teléfono guardado en algún lugar fresco, ya sea dentro de la mochila o en cualquier otro lugar que consideres oportuno. Si notas que tu teléfono se está calentando y lleva funda, no dudes en quitársela para evitar males mayores.

Evita los juegos y el modo ráfaga de la cámara si estás en zonas con mucho sol

Es normal que en la playa quieras aprovechar para echar una partidita a tu juego preferido. Pero todo lo que sea forzar el procesador puede provocar problemas de sobrecalentamiento. Disfruta del entorno en el que estás y deja esa partida pendiente para cuando sea el momento oportuno.

Filtrado el diseño del primer móvil Xiaomi con cámara Leica | Xiaomi

Lo mismo pasa con la cámara del móvil, especialmente si utilizas el modo ráfaga. Evidentemente, es normal que quieras hacer fotos en la playa, pero si puedes evitar este modo, o por lo menos ir dándole descansos a tu teléfono, mejor que mejor.

Cuidado con la humedad

Por último, aunque el calor es un gran enemigo en esta temporada, tienes que tener mucho cuidado con la humedad. Eso de llevarte el móvil al baño mientras te duchas mejor olvidarlo. Y si tu teléfono se sobrecalienta, no se te ocurra ponerlo en hielo ni otros trucos que hayas leído en Internet ya que el daño puede ser mayor.

Redmi Note 10 JE resistente al agua | Xiaomi

Lo ideal en el caso de que tu teléfono sufra algún problema de sobrecalentamiento es dejarlo reposar. Apaga tu smartphone para que no use recursos y déjalo un par de horas. Es muy importante que no pongas a cargar el dispositivo si está sufriendo problemas de sobrecalentamiento, ya que podría provocar que la batería explotase. Ten este detalle muy en cuenta para evitar sustos innecesarios.