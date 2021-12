Smartphones para regalar por Reyes que valen 100 euros e incluso la mitad

Queda apenas una semana para que Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente nos traigan millones de regalos, no solo para los más pequeños, sino también para todos los que todavía conservamos la ilusión de que nos recompensen por haber sido muy buenos este año. Y como no, los smartphones son la estrella de estas festividades, y en este caso queremos repasar esos móviles, realmente baratos, que son potenciales candidatos a ser regalados por no tener que rascarse demasiado el bolsillo. Y básicamente porque hablamos de smartphones, y no de esos “feature phone” que son una alternativa, pero mucho menos funcional que la de estos modelos.

TCL 205

Un teléfono que sin duda es lo mejor que podemos comprar por menos de 100 euros ahora mismo. Hasta hace poco había otras alternativas de Motorola o Realme, pero ahora son más caras. Este teléfono nos ofrece mucho por los 92 euros que cuesta. Empezando por una pantalla de 6.22 pulgadas con resolución HD+. Esta tiene un notch en forma de gota. Su procesador es bastante básico, un Spreadtrum SC9863A, acompañado de una memoria RAM de 2GB, y un almacenamiento interno de 32GB ampliables mediante tarjetas microSD.

TCL 205 | TCL

La cámara de fotos es dual, mucho para este precio, y tiene un sensor principal de 13 megapíxeles, al que acompañan uno de profundidad de 2 megapíxeles. Delante la cámara de fotos es de 5 megapíxeles. La batería de este modelo es de 4000mAh, por lo que ofrece una capacidad suficiente para poder aguantar todo el día encendido con una sola carga. Además, llega con Android 11 como sistema operativo. Lo mejor de todo es precio, que supera por poco los 90 euros, y lo recibirás antes de Reyes.

Alcatel 1B

Este teléfono es más modesto, y tiene un tamaño más compacto. Con una pantalla de 5.5 pulgadas y resolución HD+. Es de las tradicionales, sin notch y con bordes gruesos. Tiene un procesador de cuatro núcleos, así como 2GB de memoria RAM. El almacenamiento interno es de 32GB ampliable mediante tarjetas microSD.

Alcatel 1B | Alcatel

La cámara de fotos es sencilla, y cuenta con un solo sensor de 8 megapíxeles. Mientras que delante es de solo 5 megapíxeles. Su batería es más pequeña, de solo 3000mAh, pero hay que tener en cuenta que se trata de un teléfono muy compacto, que tampoco necesita consumir mucha energía. Un teléfono que cuenta con Android. Lo mejor de todo es su precio, que ahora es de solo 69 euros.

Alcatel 5033D

Sin duda uno de los móviles más baratos que podemos comprar en la actualidad. Y es que este Alcatel tiene un precio de solo 48 euros, un coste irrisorio para un teléfono inteligente. Este tiene una pantalla de 5 pulgadas, con resolución HD.

Alcatel 5033D | Alcatel

Su procesador es de cuatro núcleos, y le acompañan 1GB de memoria RAM, y 8GB de almacenamiento interno, unas características como veis muy modestas. En el apartado fotográfico, hay una cámara trasera de 5 megapíxeles y una frontal de 2 megapíxeles. Este modelo ofrece Android Go Edition, que es una versión de Android adecuada a los móviles menos potentes.