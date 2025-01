La señal que indica que el iPhone 16E está muy cerca

Llevamos meses hablando del futuro iPhone SE 4, que en las últimas semanas ya conocemos como el iPhone 16E, ya que es muy probable que termine integrándose en la gama de los móviles más avanzados de Apple. Y es que este modelo será más parecido que nunca a los iPhone más avanzados, de ahí considerarlo como un iPhone 16 más, el más accesible. Pues bien, ahora hemos conocido una señal que nos indica que este teléfono realmente está cerca, un indicador de mercado que suele ser el anticipo de un relevo en la gama.

Los iPhone SE 3 van desapareciendo poco a poco

Esta es la principal señal que indica que Apple está preparando el relevo del iPhone SE 3 por un nuevo modelo, tal y como ha desvelado Mark Gurman. Y es que más allá de Europa, donde este teléfono ya no se puede vender por no contar con un conector USB tipo C, poco a poco el stock de este teléfono se está reduciendo hasta el punto de no ser posible comprar un modelo nuevo en muchos países. Y allí donde quedan, lo hacen en muy pocas unidades, por lo que parece que efectivamente, la vida útil de este teléfono está reduciéndose notablemente.

Esto acaba con las ilusiones de aquellos que esperaban que el actual iPhone SE 3 podría reducir aún más su precio para ser liquidado ante la inminente llegada de este nuevo modelo. No parece la intención de Apple que esto suceda, y va a hacer todo lo posible para que este nuevo modelo se venda a su precio oficial hasta la última unidad. Y es que por lo que hemos conocido las últimas semanas, se espera que el iPhone 16E llegue al mercado el próximo mes de abril, presentándose en una Keynote ese mismo mes, como vimos con sus predecesores.

Lo que esperamos del iPhone 16E

Desde luego este móvil va a ser toda una revolución en la gama media más premium. Y es que respecto de sus predecesores va a ser seguramente el móvil más revolucionario de la historia de esta gama. Empezando por su pantalla, que superará las 6 pulgadas, no tendrá bordes, y sí un notch en la parte superior en forma de ceja, al estilo de iPhone 14. Esto revela que contará con un Face ID y se deshará para siempre del Touch ID actual y su característico botón.

Pero habrá más, porque, aunque la cámara seguirá contando con un solo sensor, este será totalmente nuevo, probablemente el mismo principal de los iPhone 16. Y además, contará con el potente procesador Apple A18, el mismo de los iPhone 16, aunque limitado en velocidad. Y si esto fuera poco, además será el primer móvil de Apple con un módem desarrollado y fabricado por la firma californiana, dejando de lado por primera vez los de Qualcomm. Y, todo ello, por un precio que se movería entre los 500 y 600 euros. De ser así, estamos seguros de que será toda una bomba comercial en el momento que se ponga a la venta la próxima primavera.