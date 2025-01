El Samsung Galaxy S25 Edge podría lanzarse antes de lo esperado

Como ya ocurriera el año pasado con el Samsung Galaxy Ring, el primer anillo inteligente del fabricante coreano, el evento Unpacked de presentación de los Galaxy S25 contó con su particular momento One More Thing. Y es que, tras la presentación de los tres nuevos teléfonos, tuvimos ocasión de conocer también el que será el cuarto miembro de la familia, el Galaxy S25 Edge. Un apellido con mucho peso en Samsung, y que pone el listón muy alto a lo que está por venir. Vamos a conocer cuándo podría lanzarse este teléfono, que ahora todo indica que podría llegar antes de lo que se esperaba inicialmente.

El Galaxy S25 Edge pasa por una importante certificación

El esperado teléfono de la marca coreana acaba de superar la certificación 3C china, esto quiere decir que está bastante cerca de presentarse, en términos relativos. Y es que normalmente cuando un smartphone supera esta certificación, suelen transcurrir unos dos meses hasta que este se pone a la venta o al menos se presenta. Esto quiere decir, que eso ocurriría el próximo mes de marzo, a finales, o principios de abril.

Y esto supone un adelanto respecto de lo que se había venido especulando en los últimos días, incluso antes de conocerse su verdadero nombre y aspecto, ya que entonces se esperaba que el teléfono se lanzara el próximo mes de mayo, y todo apunta a que será al menos uno o dos meses antes. Como veis, la fecha de lanzamiento de este teléfono ha sufrido ya muchos cambios, al menos de manera extraoficial. Porque curiosamente, antes de la presentación de los S25 se esperaba que se presentara a la vez, junto a ellos.

Vamos conociendo más detalles

Este modelo se caracterizará por contar con un diseño muy pulido, hasta el punto de ser el teléfono más delgado de Samsung, con un grosor que sería de poco más de 6mm, lo que es muy poco. Ya hemos visto imágenes suyas que anticipan un diseño de primer nivel. Pero ahora hemos conocido un aspecto por el que había interés, como es la capacidad de su batería. Y es que con el reducido grosor de este teléfono podríamos pensar que la capacidad podría verse afectada.

Y la realidad es que no será muy grande, teniendo en cuenta que este año los móviles con 6000 mAh o más de capacidad son muy comunes, ahora el filtrador Abhishek Yadav ha desvelado que su capacidad será de 3900mAh, un poco más reducida que la del Galaxy S25 estándar. Hay que reconocer que es una buena capacidad, si tenemos en cuenta que esos milímetros de menos se traducen en muchos mAh de capacidad menos. Un móvil que como hemos conocido también esta semana, podría no llegar a España, y llegar a una lista limitada de países, como ha ocurrido con el Galaxy Z Fold Special Edition.