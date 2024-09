El Samsung Galaxy S24 FE ya es oficial: pantalla más grande y un potente procesador Exynos

Llevábamos meses conociendo detalles filtrados del móvil de alta gama más asequible de Samsung, y por fin lo tenemos aquí de manera oficial. Samsung ha presentado hoy su nuevo Galaxy S24 FE, la Fan Edition que nos ofrece todo un móvil de alta gama en una franja de precio bastante competitiva. Este modelo llega con mejoras importantes, tanto como su propio tamaño, que ahora es mayor gracias a una pantalla que ha crecido en diagonal, y también en potencia, gracias a su nuevo procesador.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S24 FE

Una de las grandes novedades de este teléfono reside en su procesador. Ya que nos ofrece en esta ocasión uno de la propia Samsung, concretamente el Exynos 2400e, el más avanzado de la firma coreana, y que garantiza un rendimiento a la altura, también para ejecutar la IA de Galaxy AI que se estrenó precisamente con los Galaxy S24. El pasado año tuvimos, según la región, un Exynos o un Snapdragon, en esta ocasión se opta solo por lo más moderno de Samsung.

Samsung Galaxy S24 FE | Samsung

Pero sin duda a nivel de diseño y de sensaciones, lo más importante es el tamaño de su pantalla, que ahora es mayor. Y es que esta crece hasta las 6,7 pulgadas, por lo que ya tiene un tamaño bastante respetable respecto de otras alternativas. Estamos hablando de que tiene el mismo tamaño que un Samsung Galaxy S24+, aunque en este caso la resolución es Full HD+ con un panel OLED, por lo que aquí hay un recorte respecto del modelo presentado el pasado enero.

La tasa de refresco de esta pantalla es de 120Hz. Una pantalla que presume de un excelente perfil de color, y especiales aptitudes para reproducir contenidos HDR. En cuanto a la fotografía, este modelo estrena ProVisual engine, una tecnología prestada directamente del resto de la gama de los S24. De esta manera podemos esperar el mejor rendimiento a la hora de hacer fotografías con este nuevo terminal. Un móvil que cuenta con una cámara bastante cumplidora, aunque en términos de sensores tampoco es que sea una revolución.

Tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 12 megapíxeles, así como de un telefoto de 8 megapíxeles que además nos ofrece un zoom óptico de 3x sin pérdida. Delante, a la hora de hacer selfies, tenemos un sensor de 10 megapíxeles. Como decimos es una gran cámara, sobre todo por el trabajo que hace la IA con ella, aunque los sensores no son los más avanzados.

Otro aspecto en el que mejora este móvil es en su batería. Porque esta ahora es más grande y cuenta con 4700mAh, 200mAh más que el anterior modelo. Eso sí, no esperemos una carga más rápida, ya que sigue con los mismos 25W, que cargan el 50% en 30 minutos. Un aspecto en el que claramente podría mejorar. Por lo demás tenemos Wifi 6E, Bluetooth 5.3, así como resistencia al agua y al polvo IP68. Por supuesto llega con Galaxy AI gracias a One UI 6.1 y Android 14. Llega en cinco colores, azul, gris, verde, amarillo y negro, aunque de momento no se conoce el precio en España. Eso sí, en Estados Unidos será de 649 dólares.