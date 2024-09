Al Samsung Galaxy S24 FE ya no le quedan secretos que revelar

Será el nuevo móvil de alta gama de Samsung, y llegará con el precio como su gran reclamo. Y es que los dispositivos FE nos ofrecen buenas fichas técnicas, dignas de un móvil tope de gama, pero con un precio más cercano a lo que esperamos de un gama media premium. En esta ocasión se ha filtrado todo de este teléfono, y no por un tercero, sino accidentalmente por la propia Samsung, lo que le da un grado de oficialidad a la información que es difícil de ignorar. Vamos a conocer todo lo que nos ofrecerá este esperado móvil en su presentación.

Así será la Fan Edition del Samsung Galaxy S24

La filtración se ha producido en la propia web de los coreanos, aunque en Estados Unidos. Allí accidentalmente se ha publicado la página del teléfono, y por tanto se ha desvelado cada detalle de él. Empezando por su precio, que allí será de 649,99 dólares. Los rumores apuntan a que en el caso de Europa el precio será de 749 euros, muy por debajo de lo que cuestan sus hermanos de gama, incluso el más accesible.

Pasando a la ficha técnica, se han confirmado todas las características. Y es que contará con una pantalla SuperAMOLED de 6,7 pulgadas, que supone un salto de tamaño respecto del modelo actual, que tiene una de 6,4 pulgadas. Esta tiene una resolución Full HD+, mientras que la tasa de refresco asciende hasta los 120Hz. Una pantalla grande y bastante equilibrada, quizás le echamos en falta algo más de resolución.

La potencia viene dada por el procesador Exynos 2400e de Samsung, ahora se confirma que será este el chip con el que cuente, dejando así atrás a los Snapdragon de modelo actual. Hablamos del mismo procesador que llevan los Samsung Galaxy S24 y S24+, pero que en este modelo cuenta con una velocidad de reloj menor, lo que le hace algo menos potente, aunque sigue siendo más que suficiente para un funcionamiento ultra fluido.

Vendrá con 8GB de memoria RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento interno. La cámara de fotos vendrá con una configuración idéntica a la del Galaxy S23 FE, ya que contará con los mismos sensores. Esto son uno angular de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles, y un telefoto con zoom 3x de 8 megapíxeles. Delante, la cámara para selfies tiene un tamaño de 10 megapíxeles.

El único aspecto que no ha desvelado este descuido de Samsung ha sido la batería, de la que no se sabe nada por esta fuente. Ahora bien, en base a todo lo filtrado hasta ahora se puede esperar una con una capacidad de 4600mAh, que podría ofrecer una autonomía de hasta 28 horas de reproducción de vídeo. No sabemos tampoco la potencia de carga, pero probablemente se mueva entre los 25W y 45W de potencia, apostamos claramente por lo primero. Un móvil que vistas las filtraciones a las que se está sometiendo parece que está a la vuelta de la esquina para convertirse en realidad. De hecho, la filtración apuntaba al 3 de octubre como fecha de puesta a la venta.