El Samsung Galaxy S23 desvela sus nuevos colores en varias imágenes

Si ayer os contábamos que la fecha de presentación de los nuevos Samsung Galaxy S23 era por fin oficial, la expectación alrededor de estos teléfonos no deja de aumentar en las últimas horas. En esta ocasión gracias a nuevas imágenes, que poco a poco nos están mostrando algunas de las novedades más importantes de esta nueva gama. Y es que se ha filtrado más material gráfico, que nos va a mostrar los nuevos colores que llegarán a la gama de los móviles más avanzados de la marca coreana. Unos móviles que van a destacar por muchas características de primer nivel, sobre todo en el aspecto fotográfico.

Nuevos colores para esta gama

Ha sido uno de los filtradores más destacados del sector, Roland Quandt, el que ha desvelado varias imágenes que parecen tener origen en los materiales de publicidad de Samsung. Y una de estas imágenes es bastante reveladora. Ya que nos muestra de perfil el Samsung Galaxy S23 en cuatro colores diferentes. Estos son el color morado, dorado, verde y gris. Eso sí, en las demás imágenes se confirman aspectos que se han ido filtrando en los últimos meses, como la eliminación del módulo de cámara. En su lugar tenemos ahora las lentes desnudas y desprovistas de cualquier cerco o marco.

Por tanto, adoptan un diseño similar al del modelo Ultra el pasado año, y por tanto son también más coherentes a la hora de ofrecer un diseño uniforme en todas las variantes. Las imágenes nos dejan ver también el marco de metal de estos teléfonos, que por otro lado tiene el mismo color del resto del terminal, lo que le da un toque muy atractivo al conjunto. También el diseño se muestra más ergonómico, gracias a una nueva curva en este marco, que lógicamente hace que sea más sencillo de llevar en la mano.

En este caso estamos hablando del Samsung Galaxy S23 estándar, que nos ofrecerá una pantalla más compacta, con un tamaño de 6,11 pulgadas y con resolución Full HD. No sabemos mucho más sobre él, salvo que contará con el procesador Snapdragon 8 Gen 2, que también llevarán sus compañeros de gama en el mercado español, por primera vez en muchos años sin un procesador de Samsung. Por lo demás no hemos conocido muchas más informaciones novedosas, por lo que no sería de extrañar que los cambios se limitaran al aspecto estético que hemos visto y al procesador.

No en vano las mayores novedades se las llevará el modelo Ultra con esa gran cámara de 200 megapíxeles. Eso sí, esperamos que en todos los modelos Samsung opte por una tecnología de carga más potente, que lo acerque a sus rivales chinos. Pero es algo que podemos entender, ya que Samsung ha pasado por difíciles episodios generados por baterías poco fiables en le pasado, como ocurrió con los Note. En cualquier caso, saldremos de dudas el próximo 1 de febrero, fecha confirmada para la presentación de los nuevos móviles de gama alta de la firma coreana.