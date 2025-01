Los Samsung Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7 filtran sus precios, ¿hay sorpresas?

El mercado de plegables sigue creciendo, aunque no a tanto ritmo como lo había venido haciendo en los últimos ejercicios. El mercado está cada vez más saturado de fabricantes y modelos, y en general, salvo los modelos TriFold, no hay tanta innovación como para aumentar el interés de los consumidores. A pesar de ello, Samsung sigue siendo el líder indiscutible de este mercado, y este año enseñará más músculo que nunca, con cuatro nuevos plegables, el doble de los habituales. Ahora hemos conocido información importante acerca de los precios con los que llegarán al mercado.

¿Más caros o más baratos?

No es que hayamos conocido ahora los precios al céntimo, pero un reconocido filtrador sí que ha desvelado una información clave para entender si finalmente Samsung subirá o no los precios de sus nuevos plegables, algo que no sería de extrañar en este contexto de carestía general en el que nos movemos. Pues bien, ha sido la cuenta de PandaFlash en X la que ha revelado lo que muchos queríamos saber sobre ellos.

Y es que el precio de ambos modelos, tanto el Samsung Galaxy Z Fold 7 como el Z Flip 7, mantendrán los mismos precios que sus predecesores, lo que es una gran noticia, y poco habitual en el segmento en los últimos años. Algo que ayudará a mantener el atractivo de estos modelos. Vamos a refrescar el precio de estos modelos, para hacernos una idea del que tendrán sus sucesores.

Samsung Galaxy Z Fold6 de 12 GB+256 GB por 2.009 euros

Samsung Galaxy Z Fold6 de 12 GB+512 GB por 2.129 euros

Samsung Galaxy Z Fold6 de 12 GB+1 TB por 2.369 euros

Samsung Galaxy Z Flip6 de 12+256 GB por 1.209 euros

Samsung Galaxy Z Flip6 de 12+512 GB por 1.329 euros

Por lo que no habrá un alza de precios, y como podemos comprobar, el techo de la gama superará por poco los 2.000 euros, mientras que el modelo más asequible supera los 1.000 euros holgadamente. Por otro lado, es de esperar que tengamos dos modelos nuevos de plegable, uno de ellos una nueva versión del Z Fold Special Edition, que como sabéis, presume de un diseño más estilizado, con un perfil más delgado, y una bisagra casi invisible. Mientras que el Samsung Galaxy Z Flip 7 FE será el modelo más barato de todos, una variante plegable de los populares modelos Fan Edition.

Es de esperar que el precio de este modelo sea inferior a los 1.000 euros, y que compita con los modelos más asequibles de fabricantes como Motorola, que desde hace ya un par de generaciones cuenta con dos escalones en su gama de teléfonos plegables de concha. Sea como fuere, esperamos su presentación, al menos de los dos modelos más importantes, durante el mes de julio. Los otros dos es probable que se estrenen después del verano. Sin duda un 2025 con muchas sorpresas, que incluso nos podría traer el primer TriFold de Samsung.