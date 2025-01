El Samsung Galaxy Z Flip 7 filtra las primeras características de su cámara

La semana pasada Samsung presentaba los nuevos Galaxy S25 en su primer evento Unpacked del año, y ya tenemos la vista puesta en sus próximas novedades, concretamente en sus siguientes topes de gama que llegará a lo largo de 2025. Y esos serán su nueva generación de plegables, los Samsung Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7. Ambos terminales llegarán para animar un poco más si cabe este segmento en constante crecimiento, que no obstante en el último año ha mostrado ciertas muestras de agotamiento y estancamiento. Para animarlo, acabamos de conocer algunos detalles interesantes del nuevo modelo de concha de Samsung.

Se filtra su cámara de fotos

Sin duda alguna uno de los aspectos más mejorables de los móviles plegables, salvo contadas excepciones, es la cámara de fotos. Esta no suele estar a la altura, y raramente suelen recibir actualizaciones importantes de una generación a otra. En esta ocasión parece que la decepción va a ser de nuevo considerable con el aspecto fotográfico del Z Flip que está por llegar al mercado.

Y es que, según las primeras filtraciones compartidas por Galaxy Club, la cámara de este modelo no será especialmente interesante. Porque contará con un sensor principal de 50 megapíxeles, que vendrá acompañado de un ultra gran angular de 12 megapíxeles y una cámara para hacer selfies de 10 megapíxeles. Y cuando hablamos de que puede ser algo decepcionante es que estas características son exactamente las mismas con las que cuenta el propio Samsung Galaxy Z Flip 6.

Así que, si de por sí la cámara del modelo actual no es precisamente la más espectacular de los coreanos, repetirla en un modelo de 2025 no parece el aspecto más interesante para el que precisamente es el móvil plegable más vendido del mercado. Sobre todo, cuando la competencia es feroz, sobre todo la que viene desde China. Parece ser que las diferencias respecto de la anterior generación serán obra del software, y no del hardware.

Y es que la IA seguirá haciendo de las suyas para poder mejorar el resultado general de las fotografías. Algo similar está pasando con los Galaxy S25 que gracias a Galaxy AI y los nuevos algoritmos obtienen mejores resultados. Pero la diferencia en este caso es que por ejemplo el modelo Ultra sí que cuenta con una importante mejora de hardware, como es la integración de un nuevo sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles.

La verdad que tampoco nos sorprende demasiados, porque la realidad es que los plegables de Samsung no han presumido precisamente de cámaras desde sus primeras generaciones. En cambio, fabricantes como Huawei o Xiaomi sí que han pisado el acelerador en este aspecto, con importantes mejoras, y equiparando lo más posible sus plegables a los móviles topes de gama tradicionales en este aspecto. Esperemos que se una información sujeta a cambios en los próximos meses, ya que se espera que sea presentado el próximo mes de julio. Este año quizás con un nuevo compañero, el Samsung Galaxy Z Flip FE más económico.