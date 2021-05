El Samsung Galaxy Z Fold 3 estrenará una cámara bajo la pantalla

Los teléfonos plegables se han convertido en los móviles más exclusivos del mercado, y es así por muchas razones. La principal lógicamente por esas pantallas que son capaces de doblarse sobre sí mismas sin sufrir ningún tipo de fallo, casi por arte de magia. Eso es lo que ofrece precisamente la gama Galaxy Fold de Samsung, que estrenará este año su tercera generación. Y parece que lo va a hacer por todo lo alto, según las imágenes que se han filtrado ahora, estrenando la primera cámara de fotos bajo la pantalla en un móvil plegable. Vamos a conocer todos los detalles.

El primero de los plegables con esta cámara

Las cámaras de fotos bajo la pantalla llevan años en desarrollo, y de momento ha sido la firma china ZTE la única que lo ha lanzado en un móvil comercializado el pasado año. Pero parece que tras meses de uso cotidiano, la calidad de la cámara no ha sido la esperada. Y ese es el problema, que los fabricantes se están encontrando con grandes problemas para mantener la calidad de la cámara en niveles dignos. Pues bien, parece que Samsung ha tardado un tiempo más en tener lista este tipo de cámara, pero seguramente va a merecer la pena la espera. Porque tal y como hemos conocido gracias a unas nuevas imágenes filtradas, todo apunta a que el nuevo plegable de los coreanos va a contar con una cámara oculta debajo de la pantalla.

Ha sido el Sammobile, el medio especializado en el universo de dispositivos de Samsung, la que ha desvelado las imágenes que de prensa que demostrarían esta característica. Parece sacadas de un vídeo, o fotografías hechas a una pantalla, donde se puede ver un mensaje de marketing sobre la pantalla del nuevo teléfono. En ella vemos el texto “Es el primer plegable con cámara bajo la pantalla” algo que no deja lugar a dudas sobre el dispositivo con el que contará el teléfono. Aunque siempre hay que tomar este tipo de filtraciones con mucha cautela, porque cabe la posibilidad de que sea un mero montaje. A modo personal me extraña ver a Samsung presumiendo que es la primera cámara de este tipo en un plegable, cuando debería haber sido la primera del mercado móvil, no solo de los plegables.

Pero no vamos a cuestionar estos mensajes y darles la credibilidad que se merecen. Estas cámaras se diferencian de las que actualmente van perforadas en la pantalla en que cuando no la usamos desaparece literalmente de la pantalla, y no hay agujero o mancha alguna que pueda interferir en los contenidos que vemos. En el momento de volver a utilizar, como por arte de magia aparece de nuevo. Algo que se consigue alterando voltajes de la superficie de la pantalla para convertir esa zona en transparente, como ocurre con algunos cristales tintados de coches súper deportivos. Que pueden eliminar ese tintado a voluntad del conductor. Sin duda una tecnología que vamos a ver en masa en los nuevos móviles que lleguen sobre todo a partir de 2022.