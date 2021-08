Ya sabemos cuándo se presentará el Xiaomi Mi 11T Pro, ¿qué podemos esperar de él?

La firma china lanzaba la semana pasada su nuevo buque insignia, el nuevo Xiaomi Mi Mix 4, un móvil que sin duda será el más destacado de la firma en la segunda mitad del año. Pero no será el único que conozcamos antes de acabar el año y que apuntará a la gama alta. Y es que todos los años, al menos en los últimos, Xiaomi lanza una nueva versión de su gama alta, en este caso el Mi 11, al que añade una T para decirnos que ese teléfono tiene algunas mejoras respecto de su predecesor. Y eso es precisamente lo que va a hacer el Xiaomi Mi 11T, un móvil del que hemos conocido las primeras características.

Así sería el Xiaomi Mi 11T Pro

Lo normal es que la nueva versión del tope de gama de los chinos llegue con mejoras básicamente en su procesador, y curiosamente en esta ocasión hemos conocido unas características que no van en esa dirección. Porque lo primero que conocemos de este teléfono se ha conocido gracias a un youtuber que nos ha detallado algunas de las características más importantes de este teléfono. Y es curioso, porque precisamente en el procesador asegura que habrá un Snapdragon 888, y no un MediaTek Dimensity 1200 como apuntaban otras fuentes recientemente. Así que no queda claro de momento qué chip estrenará, puede que este vaya a la versión estándar.

Por tanto sería un móvil parecido en rendimiento al Xiaomi Mi 11, y no sería descartable que llegara con un procesador Snapdragon 888+, de hecho sería lo más lógico. Además de estas características el youtuber apunta a que la pantalla tendrá una tasa de refresco de 120Hz, contradiciendo otras informaciones que apuntan a una pantalla de 144Hz. Esta por supuesto será OLED. Pero sin duda la gran novedad que incorporará este modelo vendrá acompañando a su batería de 5000mAh. Y es que se espera que sea el modelo T con la carga más rápida de la historia. Y es que esta sería de nada menos que 120W, lo que quiere decir que se podría cargar por completo en apenas 23 minutos, y alcanzar el 40% de la carga en solo 5 minutos.

Pero esto no es lo único que hemos conocido de este esperado teléfono de Xiaomi. Y es que se espera que sea presentado el próximo 23 de septiembre a nivel global, por lo que es de esperar que para entonces podamos comprarlo también en España. Lo normal es que a nivel de cámaras estas sean bastante similares a las del Xiaomi Mi 11, ya que los cambios como podéis comprobar se produzcan sobre todo en el procesador y en la velocidad de carga. Tampoco es descartable el lanzamiento de un Xiaomi Mi 11T Lite, ofreciendo una ficha técnica de gama media que ofrezca el mejor precio posible con unas características similares al del Xiaomi Mi 11 Lite. Lo normal es que también mejore sobre todo en el procesador. Habrá que estar atentos al próximo mes para conocerlo por completo.