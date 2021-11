Los riesgos de no reparar tu iPhone en un servicio oficial de Apple

Comprarse un móvil nuevo, como ocurre con otros muchos productos en el mercado en los que tenemos que hacer una inversión respetable, no solo abarca el momento de pagar el teléfono, sino que debemos pensar también en los gastos de mantenimiento que puede tener a lo largo de su vida útil. Y es evidente que cuanto más nos gastemos en el terminal, más caro será su mantenimiento, y más si tenemos en cuenta algunas restricciones que imponen los propios fabricantes precisamente para evitar que se utilicen productos sin garantía o fuera de su control. Un nuevo ejemplo de esto lo tenemos en los iPhone, que una vez más verán deshabilitado uno de sus principales componentes y la reparación no es genuina.

Problemas con algunos iPhone 13 reparados

Los usuarios tienen total libertad para elegir dónde reparan sus iPhone una vez que ha terminado la garantía de estos. Pero la realidad es que las consecuencias serán muy diferentes si decidimos hacer la reparación en un servicio técnico oficial respecto de si lo hacemos en uno que no tiene componentes genuinos de Apple. Y es que como ya hemos viso en el caso de las baterías, ahora sabemos que reparar la pantalla de un iPhone con Face ID puede dar como resultado que este deje de funcionar. Y no porque como en el caso de otros componentes, se detecte que no es genuino y por tanto no se pueda utilizar de forma normal.

Sino porque el reemplazo de la pantalla ahora es mucho más complejo. De hecho, aquellos servicios técnicos que quieran reparar uno de estos iPhone, deberán contar con un microscopio. Sin este accesorio, será prácticamente imposible que la pantalla de un iPhone pueda quedar bien. Esto reducirá mucho el número de servicios técnicos que van a poder hacer este tipo de reparaciones, y acota un poco más la exclusividad de Apple a la hora de poder reparar sus dispositivos. Por supuesto esto implicará un mayor coste en la reparación de la avería en la pantalla.

Y es que más que ningún otro fabricante, la realidad es que reparar un iPhone fuera de los servicios oficiales puede ser toda una aventura de incierto final. Y es que hemos visto casos en los que las cámaras han dejado de funcionar al detectarse que los sensores no son genuinos, así como otros componentes del teléfono como la batería y también las pantallas. La realidad es que Apple tiene unos controles de calidad muy rigurosos, y su sistema operativo es capaz de detectar si los repuestos son genuinos o no. De no pasar por el servicio oficial, nos arriesgamos a que alguno de los componentes no funcione correctamente, o no al menos como lo haría originalmente.

Así que vista la trayectoria de Apple en este aspecto y todos los problemas que han surgido a lo largo de los años con diferentes componentes, salvo que sea una operación muy sencilla, lo mejor es no jugársela con tu iPhone, porque puede salirte caro. Algo que ha sido muy criticado estos últimos años por las asociaciones de consumidores, y que debemos tener en cuenta también cuando compremos un iPhone nuevo, sobre todo si es de segunda mano.