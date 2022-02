Reparar el Face ID ya no implicará reemplazar completamente tu iPhone

Parece mentira, pero el Face ID se ha convertido en una de las principales señas de identidad de los teléfonos de Apple, desde que se convirtiera en realidad en los iPhone X. A pesar de que la competencia Android ha desechado en su mayoría este método de autenticación, Apple lo ha convertido en su bandera. Pero este sistema ahora tiene un inconveniente. Y es que cualquier daño producido en el Face ID implica el reemplazo por completo del teléfono, algo que no es de recibo cuando se trata del mal funcionamiento de componentes concretos.

Apple prepara cambios en estas reparaciones

Como decimos, actualmente una reparación del Face ID implica el reemplazo del iPhone por otro nuevo, por lo que, en este aspecto tanto a nivel operativo como ambiental, no es la mejor solución a estos problemas. Pero ahora hemos conocido que MacRumors ha tenido acceso a documentación que apunta a que este proceso va a cambiar en un futuro cercano. Y es que parece que por fin se va a poder reemplazar el Face ID sin tener que hacerlo de todo el teléfono, vamos, que se podrán cambiar los componentes específicos de este para evitar tener que reemplazar el teléfono.

Se puede evitar fácilmente el filtro del Face ID | iDeviceHelp

La razón que esgrime Apple para este cambio, es que ayudará a reducir el número de unidades que se reemplazan de iPhone, por tanto, se reducirá la huella de carbono que genera su actividad. La diferencia respecto de la situación actual es que los técnicos en las tiendas de Apple tendrán acceso ahora a kits TrueDepth, con módulos de cámara frontal y el propio Face ID. Por tanto, cuanto lleguen estos cambios solo se reemplazarán estos componentes y no todo el teléfono, algo que parece bastante lógico desde luego.

Eso sí, Apple tendrá que formar a sus empleados técnicos para poder acometer estas reparaciones con todas las garantías, para que los teléfonos queden tal cual se encontraban antes de la reparación. No es que sea una reparación habitual, pero sí lo suficientemente importante como para intentar no desperdiciar tantos dispositivos con un reemplazo por otro nuevo. Como decimos, el Face ID sigue siendo la seña de identidad de los teléfonos de Apple. Y es que tan siquiera en plena pandemia ha renunciado a él, a pesar de que muchos usuarios se han visto frustrados, porque no pueden desbloquear su teléfono al llevar la mascarilla puesta.

Algo que se resolvería fácilmente de haber integrado un lector de huellas en la pantalla, algo al alcance de cada vez más móviles Android desde hace años, incluso en la gama media. Pero no, Apple sigue apostando por su Face ID, a pesar de que estéticamente el notch es algo completamente trasnochado en estos momentos. Sea como fuere, parece que Apple ha encontrado la forma de poder hacer reparaciones quirúrgicas de este importante elemento de los teléfonos. De momento es solo un rumor, ya que no hay nada oficial, pero lo normal es que en unas semanas sea algo oficial por parte de Apple.