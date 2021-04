Redmi presenta el móvil gaming más barato, con 120Hz, 5G y carga ultra rápida

Los móviles de gaming poco a poco van creando su propio nicho de mercado. Razer fue el primer fabricante que lanzó un móvil específico para jugar, algo en lo que no se habían volcado demasiado los fabricantes tradicionales. A ese modelo le han seguido otros, también de diferentes fabricantes, como Xiaomi con su marca Black Shark, o los móviles de Nubia. Ahora Xiaomi entra de nuevo en este mercado a través de su marca de móviles económicos, la popular Redmi. Y lo hace con una edición para jugar del Redmi K40, uno de sus móviles más destacados en China. Un nuevo teléfono que ofrece características sorprendentes a un precio realmente bajo.

Características del Redmi K40 Game Enhanced Edition

Estamos ante un teléfono que nos ofrece muchas características pensadas para hacer de nuestras partidas un auténtico espectáculo para nuestros ojos y los sentidos. Un móvil que cuenta con una pantalla de 6.67 pulgadas con tecnología AMOLED y resolución Full HD+. Tiene una relación de aspecto de 20:9 y compatible con el estándar HDR10+, con el que disfrutamos de un alto contraste y unos colores vívidos. Por supuesto hay una alta tasa de refresco, en este caso de 120Hz, y de 480Hz con el panel táctil. El procesador con el que llega al mercado es un MediaTek Dimensity 1200, que nos ofrece un rendimiento de alta gama, similar al de un Snapdragon 888 y que está fabricado en el proceso de 6nm.

Redmi K40 Game Enhanced Edition | Redmi

Las opciones de memoria RAM son de 6GB, 8GB o 12GB. Mientras que el almacenamiento interno disponible es de 128GB o 256GB, siendo además muy rápido leyendo y escribiendo, gracias al estándar UFS 3.1. Viene con una cámara de fotos triple, que nos ofrece un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. La cámara delantera nos ofrece una resolución de 16 megapíxeles. Un teléfono que como no podía ser de otra forma llega con más botones físicos para disfrutar de los juegos, entre ellos unos gatillos en las esquinas superiores. La conectividad es uno de los aspectos más destacados de este teléfono.

Redmi K40 Game Enhanced Edition | Redmi

Ya que integra varias antenas de conectividad inalámbrica. No solo encontramos las habituales antenas Wifi o de datos, sino que hay otras secundarias e la parte inferior del teléfono para que las manos no interfieran en la calidad y estabilidad de la señal cuando jugamos y tenemos agarrado el teléfono de manera horizontal. De hecho cuenta con Wifi 6, Bluetooth 5.1, conectividad 5G, NFC para hacer pagos móviles, GPS y conector USB tipo C. La batería tiene una capacidad elevada, de 5065mAh, y además se carga en solo 35 minutos, gracias a la carga de 67W. Un móvil que llega a un precio realmente ajustado si tenemos en cuenta todo lo que nos ofrece.

Este parte de los 250 euros para la versión de 6GB+128GB. La versión de 8GB+128GB cuesta 280 euros, de 8GB+256GB cuesta 305 euros, de 12GB+128GB 325 euros y de 12GB+256GB de 345 euros. Si el precio de su modelo más básico es similar en España, será sin duda todo un súper ventas.