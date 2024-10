El Redmi Note 14 Pro 4G se filtra de nuevo desvelando que está más cerca que nunca

Xiaomi tiene muy cerca a cuatro nuevos teléfonos para el mercado global, y por tanto europeo, se trata de los nuevos Redmi Note 14, unos teléfonos que sin duda alguna no van a dejar a los amantes de la gama media indiferentes. Ya que se va a tratar de unos teléfonos con una relación de prestaciones y precio excelente, como no podía ser de otra forma con el apellido Note. Eso sí, a nivel global vamos a contar con un modelo que no ha llegado a China, y que será aún más barato que los presentados allí, al menos eso nos avanzan sus características. Y es que nuevas certificaciones nos confirman la variante 4G de estos teléfonos.

Ahora pasa por una certificación clave

Y es que el Redmi Note 14 4G se ha dejado ver nada menos que en la FCC, la certificación clave para lanzar estos teléfonos en el mercado global y occidental. Este se ha dejado ver con el modelo 24116RACCG, que por su nomenclatura terminada en la letra G indica que se trata de un modelo global. Y no solo eso, sino que viene acompañado de algunas características esenciales que nos dan una idea de lo que esperar de él, ahora eso sí, con una fuente completamente oficial, como es esta certificación.

Según los datos contemplados en esta certificación, el nuevo Redmi Note 14 4G contaría con una pantalla pOLED de 6,67 pulgadas, con una resolución de 1080x2400 píxeles, o lo que es lo mismo, Full HD+. Vendría acompañado de una memoria RAM de entre 8GB y 12GB, y además su almacenamiento sería de 128GB, 256GB y 512GB según las diferentes variantes disponibles. La batería sería bastante más grande de lo habitual, llegando hasta unos imponentes 5500mAh. En lo que al software se refiere, no habría sorpresas, con HyperOS 1 basado en Android 14.

La certificación no ha desvelado más detalles que estos y por tanto no sabemos exactamente cuál será el nuevo procesador que estrenará. No hay dudas acerca de que se tratará de un MediaTek, aunque no está muy claro si repetirá un Helio G99 o si bien dará el salto al Helio G100, el nuevo modelo potente para los móviles de gama media que todavía cuentan con 4G y no han dado el salto al 5G. Unos nuevos Redmi Note 14 que están al caer, y que probablemente se presenten antes de que acabe este mes de octubre.

Lo más normal es que los tengamos ya en las tiendas españolas de cara a la llegada del Black Friday a finales del mes de noviembre, por lo que en las próximas cuatro semanas debería ser una realidad en nuestro país, y una vez más, con unos precios de partida que no deberían llegar a los 200 euros, sin duda todos unos súper ventas. Por otro lado, además de este modelo 4G, se espera que el nuevo teléfono venga acompañado de otros tres modelos 5G, los Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G y Redmi Note Pro + 5G.