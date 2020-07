¿No recuerdas tu propio número de teléfono? Recupéralo fácilmente

No hay por qué tener problemas severos de memoria para olvidar el número de teléfono de uno mismo. El problema es que lo digital nos mastica todos los procesos hasta tal punto que la mayoría de veces no hay que introducir las contraseñas, porque nuestro móvil ya las autocompleta, y algo parecido pasa con el número de teléfono, que suele completar también el terminal, y son contadas las veces que tenemos que introducirlo. Algo que suele pasar sobre todo cuando contamos con un número de teléfono adicional, que no es el habitual, y que probablemente no recordemos fácilmente. Hay varios métodos para recuperarlo, uno más obvio que otro.

WhatsApp, la solución más directa

Hay varias formas de recuperar el número de teléfono, pero teniendo en cuenta que la gran mayoría de usuarios utiliza WhatsApp, es la forma más directa de recuperarlo. Para ello lo que debemos hacer dentro de la app de mensajería es lo siguiente:

Abre WhatsApp

Pulsa sobre los tres puntos verticales en la parte superior derecha

Selecciona “ajustes”

Entra en tu perfil, pulsando sobre la foto de este o tu nombre

Accediendo a nuestro número de teléfono en WhatsApp | Tecnoxplora

Ahora entramos en una pantalla donde se muestran los datos básicos de nuestro perfil, y podemos ver en el último lugar precisamente lo que estamos buscando, nuestro número de teléfono móvil asociado a esa cuenta, por tanto el que llevamos en la tarjeta SIM de este teléfono. Sin duda es la manera más sencilla y directa de saberlo.

En el propio teléfono

Ponemos esta opción como la segunda porque aunque debería ser la principal, no todos los móviles Android muestran esta información. De hecho de tres móviles que he podido comprobar ninguno lo mostraba, pero puede que tengas suerte y puedas verlo fácilmente en la pantalla de tu terminal. Para ello debemos hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes del teléfono

Selecciona “información del teléfono” o “acerca de este teléfono”

En ambos casos deberíamos ver distintos apartados con información sobre el terminal, y entre ellos uno de “número de teléfono” que nos muestra el teléfono actual de la SIM de ese terminal, información que también puede aparecer en los detalles de la SIM.

Con ayuda de otra persona

Este es quizás el método más obvio, pero no siempre podemos acceder a alguien que se preste a ayudarnos, porque puede que en ese momento estemos solos. Es algo tan sencillo como hacer una llamada perdida a otra persona, para que esta pueda ver en su pantalla el número de teléfono desde el que se ha hecho la llamada, o lo que es lo mismo, el nuestro. Es una manera muy obvia de conocerlo, pero que no siempre tenemos a nuestra disposición. Con alguna de estas tres opciones, lo normal es que no tengas problemas para conocer el número de teléfono de tu móvil, algo que a muchos de nosotros se nos ha terminado por olvidar por falta de uso y utilización en el día a día, algo que le puede pasar a cualquiera y que como veis tiene una solución sencilla.