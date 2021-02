Wifi vs. datos móviles: ¿qué consume más batería?

Los teléfonos móviles han pasado a ser casi parte de nosotros. Son tantas las funcionalidades que tiene este pequeño aparato que facilita enormemente nuestra rutina diaria. Comunicarnos con nuestros compañeros, realizar llamadas, navegar con el GPS, apuntar notas, trabajar, entretenernos... Todo esto puede llegar a gastar la batería aceleradamente. En el vídeo te contamos si te conviene más mantener el wifi o los datos móviles para ahorrar toda la energía posible.

Aunque el rápido desgaste de las baterías es casi inevitable debido a la obsolescencia programada y otros factores, sí existen algunos trucos que podemos llevar a cabo, en especial si nos encontramos en un apuro, no tenemos ningún cargador, y necesitamos seguir usando el móvil.

Brillo de la pantalla

Esta es una de las principales funcionalidades que gastan rápidamente la batería de tu móvil. La mejor manera de conservar la batería es bajar el brillo lo máximo que puedas, siempre que la lectura te siga resultando cómoda.

Bluetooth

Esta conexión suele estar constantemente activada incluso cuando no la estamos utilizando. Lo más recomendado es apagar la conexión hasta que necesitemos usarla de nuevo. En muchos dispositivos esto se puede hacer incluso desde la propia pantalla de bloqueo.

Vibración

Muchos de nosotros tenemos la vibración puesta para avisarnos de alguna notificación o llamada nueva. Sin embargo, esta función utiliza mucha más batería de lo necesario y apagándola podrás ahorrar mucha energía.

Localización

Aunque no estés utilizando el móvil, la localización GPS suele estar conectada en todo momento. Al igual que la conexión bluetooth, esta función gasta batería incluso cuando no estamos mandado ni utilizando nuestra ubicación y el móvil está apagado. Al configurar el móvil también puedes elegir las aplicaciones específicas que puedan usar esta funcionalidad y si será usada mientras estás utilizando el dispositivo o no.

Por último, te recomendamos acceder a las configuraciones de uso de la batería en tu móvil. En la mayoría de los dispositivos, el móvil te permite realizar un análisis que permite saber qué es lo que más energía está consumiendo. Si se trata de una funcionalidad o aplicación que puedes apagar o borrar, verás una reducción drástica en el consumo de tu batería.

