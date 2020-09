Por qué activar las opciones de desarrollador en tu móvil Android puede ser una mala idea

Android es un sistema operativo ya veterano, tanto como el iOS de Apple, siendo los dos sistemas que han dominado la escena móvil en la pasada década y en la actualidad. Y en el caso de Android estamos ante el sistema más popular de todos, con más cuota de mercado y aceptación. Y seguramente sea entre otras cosas por las facilidades que ofrece a los desarrolladores y usuarios para instalar apps fuera de la tienda de Google o de activar opciones ocultas al alcance de todos los usuarios. Estas funciones, que son muy interesantes, pueden ser un arma de doble filo si no vamos a sacarle realmente partido a este modo.

¿Para qué sirve el modo para desarrolladores?

Su nombre ya lo dice todo, es ese modo habilitado para que los desarrolladores de software para teléfonos Android puedan experimentar con diferentes variables sobre el sistema operativo y adaptar sus desarrollos a ellos. Por esa razón hay muchas funcione que normalmente vienen inactivas de fábrica, pero que desde este modo podemos activar sin mayor dificultad. Para poder activarlo es necesario acceder a los ajustes del sistema y pulsar siete veces seguidas sobre el número de compilación del software del teléfono, una vez que lo hagamos veremos el mensaje de que ya somos desarrolladores.

Smartphone | Pixabay

Ahora ya podemos activar y desactivar a nuestro antojo este modo para desarrolladores, ya que cuenta con un botón principal que activa y desactiva el modo en general. Ahí ya tenemos a nuestro alcance numerosas funcionalidades que de otro modo no podríamos utilizar. Pero el problema puede surgir en el momento más inesperado mientras utilizamos el teléfono. Ya que no todas las apps se encuentran cómodas con que hayamos activado estas opciones de desarrollador en nuestro teléfono.

Algunas apps podrían dejar de funcionar

Por experiencia propia os puedo asegurar que haber desbloqueado las opciones de desarrollador puede generar problemas en el funcionamiento de algunas apps. Hay aplicaciones de bancos queno funcionan si se ha activado el modo de desarrolladores. Lógicamente bastaría con desactivar la opción para que funcionaran. Pero nada más lejos de la realidad, porque una vez que has desbloqueado las opciones, aunque las desactives, la app detectará que este modo es o ha sido activado y que no es un entorno seguro, por ejemplo para gestionar nuestro dinero a través de la aplicación. Y eso es algo que no ocurre en todas las apps, pero puede que precisamente en una que sea importante para ti pueda ocurrir.

Opciones para desarrolladores | Tecnoxplora

Lo peor de todo es que estas situaciones no tienen marcha atrás salvo que restauremos de fábrica el teléfono. Por tanto debes valorar muy bien los beneficios que pueda aportarte el modo de desarrolladores en tu móvil Android, porque podría generarte algunos problemas en el momento más inoportuno. Sobre todo si hablamos de utilizar apps de banca o de autenticación. Esto es así porque en entornos con estas opciones de desarrollador activadas es más sencillo poder hackear las apps, siempre por parte de alguien con conocimientos. Por lo que muchos desarrolladores cortan por lo sano y para mantener seguro el uso de la app este se deshabilita cuando se detecta este modo. Así que piénsatelo dos veces antes de activar este modo en tu móvil Android.