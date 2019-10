Las baterías de los móviles han dado un gran salto cuantitativo y cualitativo durante los últimos años, sobre todo en la gama media y baja, donde las cargas rápidas menos veloces se compensan con capacidades mucho más altas. Un gran ejemplo de esto es sin duda el nuevo Samsung Galaxy M30s, el teléfono de gama media que ha llegado a España. Este se estrena en nuestro país como el móvil con más batería que podrás encontrar en las tiendas. Y lo mejor de todo, es que además no es un teléfono caro en absoluto. Vamos a repasar sus características y conocer su precio.

Precio y características del Samsung Galaxy M30s

El nuevo Samsung Galaxy M30s ha llegado hoy a España, donde podemos comprarlo en los canales de venta habituales, aunque en esta ocasión está disponible también en Amazon. El precio al que llega a nuestro país es de 259 euros, por lo que es un smartphone de precio bastante ajustado para las características con las que cuenta. Llega en tres colores diferentes, como son en color azul, negro y blanco.

La pantalla del Samsung Galaxy M30s | Samsung

El Samsung Galaxy M30s es un teléfono que cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas con tecnología Super AMOLED y tecnología Full HD+, esta cuenta con un notch en forma de gota de agua donde se aloja la cámara de fotos frontal. El procesador es el Exynos 9611, uno de los procesadores de gama media más solventes de los coreanos. La memoria RAM con la que cuentan es de 4GB o 6GB, mientras que el almacenamiento interno es de 64GB o 128GB ampliables mediante tarjetas microSD hasta los 512GB.

Samsung Galaxy M30s | Samsung

La cámara de fotos trasera es triple, con tres sensores de 48 megapíxeles, 8 megapíxeles ultra gran angular y un teleobjetivo de 5 megapíxeles. Llama la atención la superficie de color negro que hay alrededor de la cámara de fotos, similar a la del iPhone 11 Pro o el Pixel 4, aunque son con la misma proporción. La cámara delantera dentro del notch es de 16 megapíxeles. La conectividad ofrece WiFi ac, Bluetooth 5, GPS, conector USB tipo-C, 4G, VoLTE y jack 3.5mm, junto a un lector de huellas en la parte trasera.

Samsung Galaxy M30s | Samsung

Sin duda su gran atractivo es la batería. No hay otro móvil de su gama ni de ninguna otra que cuente con una batería tan grande, salvo el ejemplo de algún móvil de fabricantes con poca reputación. Esta batería es de 6000mAh, el doble de la que montan muchos smartphones. Esta es compatible con la carga rápida de 15W. Respecto del software, llega con Android 9 Pie bajo la capa One UI, por lo que habrá que esperar unos meses aún a que se actualice a Android 10. Como veis, es un móvil con un aspecto bastante interesante, con esa cámara de diseño bastante original, y que sobre todo destaca por una batería que podría mantener encendido el teléfono hasta tres días seguidos sin muchas dificultades. A pesar de lo cual no tiene un precio elevado, más bien todo lo contrario.