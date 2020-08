Ahora en tiempos de Covid-19, todos los temas relacionados con desinfección están muy a la orden del día. Es muy necesario, mantener siempre limpio todo lo que te rodea. Uno de los dispositivos que más se utilizan a diario son los smartphones, hay personas que pasan horas utilizándolo en el día a día y son un refugio para gérmenes, virus y bacterias, por lo que su limpieza constante es un deber.

Un estudio realizado por la plataforma Dscout, de media los usuarios tocamos la pantalla del móvil una media de cerca de 2.600 veces al día, y según algunos investigadores, hay hasta 600 bacterias, es por esto que tener una rutina de limpieza es tan necesaria y recomendable.

Las marcas se han puesto más serias en sus recomendaciones

Hasta hace poco, muchos fabricantes se limitaban a decir que era suficiente con utilizar un poco de agua y jabón para limpiar la pantalla del móvil. Pero ahora, y sobre todo tras los problemas causados por el coronavirus, empresas como Apple han actualizado sus recomendaciones, y son un poco más específicos intentando maximizar la desinfección de gérmenes al limpiar la pantalla.

Desde hace años lar marcas venían comentando que solo con agua y jabón se podía mantener más que desinfectado un móvil. Sin embargo, ahora en los tiempos que corremos las marcas se han puesto más serias añadiendo más recomendaciones. Apple por ejemplo, ha realizado una pequeña guía para la limpieza del iPhone, añadiendo además la diferencias de limpieza de los distintos modelos, ya que a lo largo de los años han ido modificando los materiales de fabricación y no todos se desinfectan de igual manera.

Ellos añaden los siguiente “Puedes pasar con cuidado toallitas impregnadas en alcohol isopropílico al 70 % o toallitas desinfectantes de la marca Clorox por las superficies exteriores del iPhone. No uses lejía. Evita que entre humedad por las aberturas y no sumerjas el iPhone en ningún agente limpiador.”

Básicamente vienen a indicar que hay que intentar utilizar un tipo de toallitas que no dañen al dispositivo.

Desinfección smartphone | freepik

Cómo limpiar bien la pantalla del móvil

Vamos a aprender con qué limpiar la pantalla del móvil y cómo hacerlo correctamente.