Protege la batería de tu Samsung: cómo deshabilitar la carga rápida

La carga rápida es una de las mejores soluciones que sea lanzado en el apartado de la autonomía para los teléfonos móviles y tablets tenemos tiempos, ya que, debido a la imposibilidad de mejorar las capacidades y rendimientos de las baterías actuales, esta es la forma en la que se ha dado un empujón a la experiencia de uso por parte de los usuarios. Pero esto tiene sus defectos, que pueden llevarte a querer deshabilitar esta función. Te contamos cómo conseguirlo en los modelos de Samsung.

El impacto que tiene el uso constante de la carga rápida impacta de forma directa en la vida útil de la batería, ya que poco a poco la vas degradando y esta desciende (lo que en ocasiones lleva a tener que cambiarla de forma irremediable). Si deseas que esto no te ocurra y, al menos de vez en cuando, no dar uso hay esta tecnología debes saber que la compañía coreana ha pensado exactamente en ello y ofrece dicha posibilidad… que quizá no sepas dónde está. Y esto va a cambiar.

Carga rápida en los equipos de Samsung

Ya son muchos los dispositivos de este fabricante que ofrece la posibilidad de utilizar carga rápida mediante cable (algunos incluso también ofrecen esta opción de forma inalámbrica). El caso es que lo implementado en estos terminales permiten horquillas que van desde los 18 hasta los 45 W en lo referente a la potencia de carga. Esto permite una alta velocidad a la hora de recargar la batería, pero la degradación antes mencionada sucede sí o sí. Por lo tanto, tomar medidas para cambiar la situación no es una mala idea si no tienes una urgencia muy grande a la hora de realizar un proceso -un claro ejemplo es por la noche-.

Seguridad carga | Rawpixel

Cómo desactivar la carga rápida

Al realizar la modificación que vamos a indicar a continuación bajarás a una potencia de 10 W, que es la que se considera básica y no pone en riesgo alguno la vida útil de la batería. El caso es que tienes que acceder a los ajustes de tu teléfono o tablet Samsung. Esto lo logras utilizando el icono que tiene una forma de rueda dentada circular en la lista de aplicaciones disponibles en tu equipo.

Ahora debes acceder hasta el apartado denominado Batería y cuidado del dispositivo. En este momento tienes que utilizar la opción batería pulsando de forma habitual. Ahora tienes que pulsar en Batería y, entonces, seleccionar la opción denominada Más configuraciones de la batería. Verás que en la pantalla aparece un listado con varias posibilidades que permiten adaptar el funcionamiento de este hardware integrado en el teléfono.

Finalmente, lo que tienes que hacer es buscar en la parte inferior un deslizador denominado Carga rápida y deshabilitarlo. Si tienes un modelo de Samsung que soporta la tecnología denominada cómodo Super rápida y la inalámbrica, debes hacer lo propio con los apartados correspondientes y dejarlos apagados. Hecho esto habrá finalizado y podrás utilizar el teléfono o tablet de forma habitual, ya que lo realizado no impacta en el funcionamiento del dispositivo.