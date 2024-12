El primer plegable de Apple tendrá la pantalla más grande en la historia de los iPhone

Pocos móviles se nos ocurren más esperados que el primer iPhone plegable. Es algo que parece una auténtica quimera en la actualidad, pero que sin duda todos sabemos que antes o después va a ocurrir. Las informaciones apuntan a que todavía nos tocará esperar un par de año para que sea una realidad, y eso supondría una llegada de Apple al segmento después de muchos años. Pero la realidad es que así son los californianos, y no entran en ciertos mercados hasta que sus propuestas están verdaderamente pulidas. Ahora conocemos nuevos detalles de este plegable de Apple, que parece cada vez más cerca.

Nuevos detalles sobre el plegable de Apple

Las informaciones que ahora hemos conocido provienen del Wall Street Journal, que marca el año 2026 como el que verá el estreno de la firma californiana en el mercado de móviles plegables. Estas informaciones vuelven a perseverar sobre la idea de que Apple está desarrollando dos dispositivos plegables en paralelo, uno de ellos con una pantalla enorme, que roza las 20 pulgadas, y que todo hace pensar que se trate de un híbrido de iPad y Mac.

Pero yendo a lo que realmente nos interesa, lo que nos ofrecería ese primer iPhone con pantalla plegable, es que este contaría con un panel plegable con el tamaño más grande que hayamos visto en la gama. Y es que la fuente habla directamente de una pantalla más grande que la del iPhone 16 Pro Max, lo que nos lleva a pensar, que este contaría con una pantalla quizás de más de 7 pulgadas. Esto es mucho, si tenemos en cuenta que el factor de forma de este teléfono va a ser más tradicional.

Y es que se espera que tenga un formato Flip, esto quiere decir que Apple todavía no se atrevería con modelos tipo Fold, con una pantalla más grande aún. Por lo que estaríamos hablando del iPhone con el panel más grande que hayamos conocido sin duda alguna. Parece que será en 2026 cuando Apple lance ambos dispositivos, no sabemos si de manera simultánea, pero todo hace pensar que será ese año en el que los de Cupertino por fin entren en este mercado, nada menos que 7 años después de haberse puesto a la venta el primer plegable de la historia, el Samsung Galaxy Z Fold.

No obstante, no hay que lanzar las campanas al vuelo, ya que cabe la posibilidad de que el lanzamiento se retrase otro año más, hasta 2027, si no se resuelven los desafíos actuales. Estos son una bisagra mejorada, mecanismos para plegar y desplegar, los materiales que protegen la pantalla flexible, y la pantalla externa.

De todas formas, no está claro el factor de forma del iPhone, ya que se barajan diferentes posibilidades, no obstante, como os decíamos, nos inclinamos más por un modelo tipo Flip, mucho más popular en el mercado y más acorde con el espíritu del iPhone. Veremos qué ocurre finalmente, porque la realidad es que la expectación es cada vez mayor en este sentido.