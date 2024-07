El primer iPhone plegable podría competir con el Samsung Galaxy Z Flip 8

Los móviles plegables llevan en el mercado ya cinco años, fue en 2019 cuando Samsung presentó su primer Fold, y desde entonces no han dejado de sucederse los diferentes modelos y fabricantes que han apostado por este segmento del mercado. Pero el único gran fabricante que de momento no ha movido ficha en este aspecto ha sido Apple, que a pesar de la nutrida competencia en este campo no tiene modelo alguno con pantalla plegable, y lo peor de todo, no se espera que en caso de llegar lo vaya a hacer pronto. Ahora una nueva información sitúa más o menos el lanzamiento del primer plegable de Apple, y detalla su formato.

Todavía quedan al menos dos años

Las nuevas informaciones acerca del primer plegable de Apple detallan dos aspectos clave de este teléfono. Por un lado, habla de la posible fecha de lanzamiento de este teléfono, o más bien la ventana en la que podría estar disponible. La fuente cree que el primer móvil plegable de la marca se estrenaría en 2026, por lo que todavía quedarían más de dos años para que se ponga a la venta, o al menos sea desvelado.

Y muy importante, el formato con el que contaría este nuevo teléfono, seria el de concha plegable, que se pliega verticalmente y al cerrarse ocupa la mitad de espacio. De ahí que podamos esperar que ese primer iPhone plegable sea rival directo de la séptima generación de su competidor, el Samsung Galaxy Z Flip 8. Es evidente que de ser así estaríamos ante el lanzamiento más importante del año en lo que a smartphones ser refiere, y en el espaldarazo definitivo al negocio de los móviles plegables.

Parece ser que el dispositivo habría dejado ya atrás la fase más conceptual, ya que Apple se habría decantado por un diseño concreto, y por último ahora se encontraría en la fase de prospección de proveedores, que le puedan proporcionar todo lo necesario para fabricar su primer plegable de la manera más segura y confidencial posible. Así que la primera apuesta de Apple por lo plegable tendría el aspecto de los móviles más populares de este segmento, como son los Motorola Razr, los FInd N3 de Oppo, o los MIx Flip de Xiaomi.

Sobre el resto de planes sobre plegables no hay mucha información, pero todo apunta a que la firma californiana dejará atrás a los modelos tipo Fold, y abrazará un híbrido de iPad y MacBook, que podría contar con una pantalla enorme una vez desplegado. Algo que ha dado pie a muchas especulaciones, como que su sistema operativo fuera un híbrido entre MacOS y Windows, un dispositivo similar a los portátiles plegables que Lenovo ha lanzado hasta ahora.

Pero en lo que a plegables se refiere, se espera que el bautismo de la marca de Cupertino llegue de la mano de un iPhone, que será sin duda el más esperado de la historia de la marca, y estamos seguros que será el espaldarazo definitivo para este segmento, que no ha parado de crecer desde 2019, y en el que los precios se van ajustando más que nunca, con modelos como los Razr más asequibles con precios de entre 700 y 800 euros. Aunque en el caso de este iPhone es de esperar que sea el más caro de todos, como ya nos tiene acostumbrada la marca de Tim Cook.