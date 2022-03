El primer móvil con cámara de 200 megapíxeles se deja ver en una imagen

Este año la fotografía móvil ha dado un frenazo importante. Cuando muchos esperábamos que durante este íbamos a conocer teléfonos con unos sensores más grandes de los que habíamos conocido hasta ahora. Si lo más que habíamos visto en un móvil eran sensores de 108 megapíxeles, este año se han extendido como la pólvora los sensores de 50 megapíxeles, tanto en móviles de gama media como en la gama alta. Pero ahora hemos visto una imagen llamativa, que nos muestra el primer teléfono con una cámara de fotos de 200 megapíxeles.

El nuevo sensor de Samsung

Luego veremos cuáles son las razones de esa proliferación de los sensores de 50 megapíxeles en todos los móviles que han llegado recientemente al año. Pero es que ya hace muchos meses que esperábamos que el primer sensor de Samsung de 200 megapíxeles fuera una realidad. Y parece que está más cerca que nunca dentro del móvil que más se había rumoreado como futurible con este sensor. Porque ahora una imagen nos muestra el primer móvil que contará con este sensor, que como vemos es un Motorola. En la imagen se puede ver claramente la inscripción “200MP” en el lateral del módulo de esta cámara, que parece cuenta con tres sensores.

Este sensor sería el ISOCELL HP1 de Samsung, que como vemos cuenta con una enorme resolución de 200 megapíxeles, muy superior a los 108 megapíxeles que habían supuesto hasta ahora el techo entre los teléfonos Android. Esta imagen se ha compartido en la red social china Weibo, y estaría mostrando al Motorola Frontier, un teléfono que se espera para este verano y que nos ofrecería una ficha técnica asombrosa en cuanto a sus especificaciones. Este móvil se espera para el próximo verano, por lo que estaría relativamente cerca de llegar al mercado.

No se descarta que Samsung cuente con este nuevo sensor también en alguno de sus nuevos teléfonos móviles. No se esperan para los plegables Galaxy Z Fold 4 o Galaxy Z Flip 4, pero no serían descartables para los Galaxy S23 que se presentaran ya a comienzos del próximo año. No es la primera vez que el nuevo sensor de alta resolución de Samsung se estrena en un móvil de otra marca. Ocurrió lo mismo con el sensor de 108 megapíxeles, que se estrenó en su momento en el Xiaomi Mi Note 10, y luego fue llegando precisamente a los Samsung Galaxy S20 unos meses después. Así que no sería raro que esto ocurriera de nuevo.

La escasez de suministros y la crisis derivada de esta ha afectado a la disponibilidad de nuevos sensores, y de ahí esa omnipresencia de sensores de 50 megapíxeles en tantos móviles. Así que parece que por fin está más cerca el móvil con más resolución de la historia en su cámara, un nuevo techo que no garantiza mejores fotos, pero que desde luego supone un salto muy importante. Ahora toca esperar que ese Motorola Frontier, que también tendrá una de las cargas rápidas más veloces de la historia, se haga realidad.