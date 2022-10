No se podía saber, los iPhone 14 "estándar" no interesan a prácticamente nadie

Normalmente los lanzamientos de Apple están envueltos en cierta polémica, si tenemos en cuenta que siempre se critica a la marca por la segmentación que hace de sus móviles. Unos años por móviles que en algunos casos son demasiado pequeños e intrascendentes, como le ocurrió a los modelos mini, o como en este año, donde se critica abiertamente la estrategia de la marca al lanzar unos iPhone 14 que prácticamente no cambian nada de sus predecesores, salvo el mayor tamaño de pantalla del modelo Plus. Ahora las consecuencias de esta estrategia comienzan a verse, y no descartamos que entren dentro de los planes de Apple.

Los californianos se volcarán en los modelos Pro

Eso es lo que hemos conocido ahora, que Apple está reorganizando sus planes de producción para adaptarlos a la realidad que dictan las ventas y por tanto el interés de los consumidores. Y es que, según estas informaciones, Apple va a reducir significativamente la producción de los iPhone 14 y 14 Plus, para aumentar la capacidad de producción de los dos modelos Pro. O más que aumentar la capacidad de producción, al menos adecuarla a la demanda, y ahora que llega el pico de ventas navideñas volcarse en fabricar los iPhone que tienen más demanda, que son esos Pro.

Los iPhone 14 | Apple

Según esas mismas informaciones Apple estaría hablando con sus principales ensambladores para derivar la producción de los iPhone 14 estándar a los iPhone 14 Pro. Y es que precisamente el modelo más caro, el Pro Max, es el más vendido de todos, y por tanto el que acapara más interés por parte de Apple, seguido del iPhone 14 Pro. Y la realidad es que tiene todo el sentido esto, ya que es evidente que Apple, no sabemos si de manera consciente, ha preparado esta gama para que todo el interés se centre en los modelos Pro.

Era algo de esperar

Los iPhone 14 estándar son exactamente iguales a los modelos del pasado año, con el mismo procesador y hardware, salvo lógicamente la pantalla más grande del modelo Plus. En cambio, los Pro no solo han estrenado nuevo procesador más potente, sino también una pantalla completamente nueva. Esta prescinde del notch tradicional, e introduce una doble muesca para el Face ID y la cámara frontal que ahora se ha transformado en la isla dinámica, que podríamos definir como uno de los últimos éxitos de Apple. También ha habido una mejora sustancial en la cámara de fotos.

Ya que, del sensor original de 12 megapíxeles, que conservan los modelos estándar, se ha pasado a uno de 48 megapíxeles, que mejor de forma notable las fotos que hacen estos modelos. Por tanto, era de esperar que esta predilección por los modelos Pro, que normalmente tienen más tirón, fuera más grande que nunca este año con una versión estándar tan pobre. Pero como decimos, a muchos no nos suena a fracaso de Apple, sino más bien a una estrategia comercial algo compleja que finalmente parece estar dando sus resultados.

