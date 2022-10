¿Tu iPhone 14 tiene problemas con la tarjeta SIM? No estás solo

No es extraño en absoluto que un móvil que acaba de llegar al mercado se encuentre con importantes problemas en su funcionamiento. Sea cual sea la marca, la realidad es que las primeras semanas después de la llegada el mercado de este dispositivo puede ser algo caótica, y necesitada de actualizaciones que resuelvan estos problemas. Está siendo el caso del iPhone 14, un teléfono que está siendo noticia por diferentes problemas que está sufriendo, de distinta índole. En este caso centrados en la tarjeta SIM, algo esencial del teléfono, que está dando más problemas de los que nos gustaría.

Un nuevo fallo

Eso es lo que hemos conocido ahora, que el nuevo modelo de alta gama de Apple está sufriendo problemas importantes. En este caso los problemas a los que se están enfrentando los usuarios de estos teléfonos tienen que ver con la disponibilidad de la tarjeta SIM. Concretamente parece que muchos de estos usuarios están viendo mensajes emergentes en el terminal con el texto “la SIM no es compatible” que pone de manifiesto una información nada más lejos de la realidad. El problema de esto es que en determinadas ocasiones el iPhone 14 puede dejar de funcionar al quedarse completamente bloqueado por estos mensajes.

Los usuarios que se están encontrando con este problema, el mensaje de la compatibilidad de la SIM, se ven impotentes de resolver el problema por si solos, ya que en muchos casos el bloqueo del teléfono conlleva el borrado de todos nuestros datos en este si queremos recuperar de nuevo el terminal. Por lo tanto, si nos encontramos con este mensaje, y tenemos la certeza de que no hay problema con la tarjeta SIM, lo mejor es acercarse a una tienda de Apple para que el soporte técnico resuelva el problema sin que se vean comprometidos nuestros datos. Ahora bien, siempre podemos asegurarnos antes de que efectivamente no existe un problema con la tarjeta SIM.

Y esto es sencillo de comprobar introduciendo la tarjeta en otro smartphone, donde evidentemente si no obtenemos el mismo mensaje, es lógico pensar que la tarjeta se encuentra en perfectas condiciones, y que por tanto el problema tiene que ver más con el propio teléfono. De momento parece que Apple ya trabaja en una solución, que pasa por una nueva actualización de software, aunque no hay que descartar un fallo más grave, que pueda tener que ver por ejemplo con el propio hardware del terminal. En cualquier caso, si vemos este mensaje, lo mejor es reiniciar el teléfono si es posible, y esperar a que este desaparezca.

Pero, de todas formas, no va a ser ni mucho menos un buen presagio, ya que es de esperar que una vez veamos ese mensaje, este vuelva a aparecer hasta que no se resuelvan los problemas. No son los primeros fallos con los que se topa el iPhone 14, que está viendo cómo Apple ha tenido que lanzar ya varias actualizaciones para poder resolverlos desde el mismo día en que se pusieron a la venta en las tiendas.

