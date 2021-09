¿La pantalla de tu nuevo iPhone 13 no responde? No estás solo

Hace casi una semana que los primeros iPhone 13 llegaron a las manos de sus propietarios, y como es habitual, de la euforia inicial en algunas ocasiones se pasa la experiencia real que dan varios días de uso. Y en ese punto es precisamente en el que se encuentran ahora los usuarios de los teléfonos de Apple, y lo que se están encontrando no es precisamente lo que esperaban cuando lo compraron. Sobre todo, aquellos que están sufriendo importantes problemas en la pantalla de su iPhone 13, que se está comportando de manera errática y de una forma que desde luego no es aceptable en un móvil nuevo, aunque no es el primer ni último teléfono que vive estos problemas.

¿Qué está pasando con la pantalla del iPhone 13?

Parece que el panel táctil de algunos iPhone 13 no está funcionando correctamente, ya que en las últimas horas se están reportando problemas a la hora de que la pantalla reconozca las pulsaciones de nuestros dedos en esta pantalla, algo que está afectando de manera indistinta a los diferentes modelos con los que cuenta la firma californiana de su nueva gama. Los problemas han sido reportados en foros de Reddit, en Twitter o en los propios foros de Apple, donde los usuarios se están quejando hondamente de los problemas que está generando la pantalla en el uso diario del teléfono.

Parece ser que el panel táctil funciona con bastante retraso respecto de las pulsaciones que hacen los usuarios sobre él. Requiriendo ser muy insistente a la hora de pulsar para que la pantalla reconozca lo que queremos hacer. Vamos, que en ciertos momentos el teléfono se vuelve incontrolable por los problemas para poder controlarlo como habitualmente. Aunque parece que según en usuarios, el problema con el panel táctil es diferente, ya que a algunos de estos los problemas les surgen en toda la pantalla y en todas las apps, a otros los problemas se les localizan en las esquinas superiores de la pantalla.

Han sido reportados problemas tanto en los iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro y en el iPhone 13 Pro Max. Algunos usuarios han podido comprobar que, tras reiniciar el teléfono, los problemas de pantalla desaparecen momentáneamente, aunque vuelven a aparecer más adelante. De momento no se sabe si se trata de un problema de hardware, aunque la explicación más sencilla es que se trate de algún problema causado por la última actualización de iOS 15, que ha podido “romper” algo en la gestión de la pantalla por parte del sistema.

De momento parece que hay una solución, al menos en camino, que algunos usuarios han podido ya experimentar. Porque parece que la actualización a iOS 15.1 beta sí que resuelve este problema, por lo que es de esperar que Apple se apresure a lanzar iOS 15.1 para que los usuarios vuelvan a utilizar sus móviles con normalidad. No es agradable estrenar un móvil de esta forma, pero es evidente que no será ni el primer ni el último móvil al que le pasa esto.