La pantalla de los iPhone 16 será decepcionante, una vez más

Todos sabemos que Apple se toma la innovación con calma, a pesar de haber sido el fabricante que ha cambiado por completo tantos segmentos de la tecnología, hoy en día no parece bastante preocupada por ser la primera en lanzar ciertos avances en sus móviles. Algo que se puede entender, pero lo que no tiene cabida en la que es la empresa más valiosa del planeta no es llegar tarde, sino tan siquiera llegar a determinadas funciones de sus móviles que deberían considerarse ya como esenciales, porque hasta los móviles Android de 150 euros cuentan con ella, hablamos de una alta tasa de refresco en la pantalla de los iPhone estándar.

Mismas y decepcionantes características

Hoy hemos conocido que tanto el iPhone 16 como el iPhone 16 Plus contarán con una pantalla prácticamente igual a la actual. Esto no quiere decir que sean malas pantallas, ni mucho menos, de hecho, en muchos estudios se encuentran entre las mejores del mercado en cuanto a color y resolución. Pero hay un aspecto que se echa de menos, y que ahora sabemos que no llegará tampoco en este modelo.

Un iPhone 14 Pro | Foto de James A. Molnar en Unsplash

Y es que hemos conocido que estos modelos volverán a confiar en pantallas de 60Hz, en lugar de adoptar al menos una tasa de refresco de 90Hz, que es lo mínimo que podríamos esperar de un móvil como este, aunque viendo la competencia, lo mínimo deberían ser 120Hz. Pero se quedarán una vez más con una tasa de refresco tradicional.

Y es que uno de los analistas especialistas en estos aspectos, como las pantallas de los teléfonos, ha desvelado las características en este componente tanto de los iPhone 16 estándar como de los modelos Pro. Hemos conocido que los dos modelos estándar contarán con pantallas de 60Hz, por lo que Apple un año más, y hablamos de 2024, no dotará a sus móviles estándar, y que recordemos costarán una media de 800 euros, de una tasa de refresco mínimamente avanzada.

Ahora bien, hay esperanza, porque parece que será en 2025, cuando se lancen los iPhone 17 y 17 Plus con tecnología Pro Motion, que dotará a estos teléfonos estándar de una tasa de refresco de 120Hz. Entonces sí que serán móviles acordes a la industria en este aspecto. Recordemos que hace ya prácticamente un lustro que los móviles Android cuentan con pantallas con tasa de refresco elevada, por lo que en este caso es sonrojante el retraso con el que Apple va a adoptar esta nueva característica.

Esto les deja en muy mal lugar a los iPhone frente a su competencia Android, que ya ofrece 120Hz en móviles que pueden rondar solamente los 200 euros. Ya conocemos el mantra alrededor de Apple, de que cuando traen una nueva función al mercado se convierte en la mejor posible, pero por el camino quedan muchos años de no contar con una función esencial incluso en los teléfonos más básicos, y todo dentro de una estrategia que asombrosamente sigue dando increíbles resultados a Apple en forma de importantes ventas, incluso de sus modelos más básicos, como es el caso de estos.